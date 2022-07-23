高海寧演8歲角色深入民心　先拔頭籌奪「亞太區」奬　

藝人張振朗與高海寧(高Ling)擔演的無綫劇集《童時愛上你》爆笑、溫馨又浪漫，劇中高Ling分別要演8歲智商的「彤彤」及女強人Amanda，雖然角色甚難演，但她都能駕馭角色，演得甚有童真。

日前，高Ling就與振朗齊齊到一間小學拍攝，更化身5年級的學生，與同學們打成一片，齊齊上堂、測驗、玩遊戲，而Patrick Sir(林溥來)亦做「老本行」，化身英文老師，相當搞笑。穿着校服裙的高Ling 不時舉手，又謂:「我生出嚟就係咁高㗎嘞！」當身邊的女同學仔指自己10歲時，高Ling又以「彤彤腔」謂:「老師我得8歲咋！」之後又「請槍」搵同學代做測驗卷！至於振朗就不時搗蛋，偷食薯片嫁禍給隔籬位的同學仔，被Patrick Sir罰企、抆耳你兼打屁股。

小息時，他們又跟同學仔玩遊戲，期間有個女同學話要ADD高Ling的Whatsapp，高Ling即笑謂:「嘩！你咁進取嘅！」而有位同學仔就走去同振朗講:「人哋女仔都高過你呀！」振朗謂:「邊個高過我呀！(高海寧！)佢點會高過我呀！」最後，經過一輪遊戲，高Ling獲得「2022年度亞太區最小學雞藝人獎」，先拔頭籌呢！