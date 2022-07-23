夏季最後一個節氣「大暑」，亦代表是二十四節氣中天氣最熱的一個，在全年最熱的這個時段，持續的高溫加上潮濕氣候，容易令人食欲不振、身體疲勞，甚至中暑！在此炎熱的天氣下，不少人會食冰品來降溫、消暑，不過生冷飲食容易令脾胃受寒，引致不適，倒不如以可消暑的食物、茶湯來代替。

【認識消暑食材】

在日常生活之中，有不少食材都有清熱解暑兼化濕、祛濕的功效，如赤小豆、綠豆、薏仁、茯苓、山藥、南瓜、冬瓜、西瓜、絲瓜、老黃瓜、烏梅、番茄等，非常適合夏季食用。另外，苦味的食物亦有解熱消暑、健脾開胃的功效，如苦瓜、萵筍、蓮子、苦苣等都可以多吃。

【中醫推介茶湯】

薄荷薏仁綠豆湯

材料：薄荷5克、薏仁30克、綠豆60克、冰糖1~2湯匙、水800毫升

做法：

1.薏仁、綠豆洗淨後，泡水3小時備用。

2.薏仁、綠豆連清水以中火煮開，改小火熬煮半小時，加入薄荷、白糖後再煮5至10分鐘。

益氣生津消暑茶

材料：西洋參10克、麥冬12克、五味子2克、菊花9克、甘草1.5克、薄荷1.5克

做法：把所有材料洗淨後放入煲中，加入800毫升開水，煮沸後即可飲用。