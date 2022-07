美酒共享　沉醉微醺時刻

忙碌過後,有咩好得過和知己來個聚餐,飲飲食食歎番晚。高質的靚酒除淨飲,還可以用來調配雞尾酒,更有美酒品牌和餐廳、酒吧聯乘,推出新品或優惠,除了在餐廳飲杯,也可買回家中享用,偶然小酌至微醺境界,放鬆身心。

威士忌Highball

醇厚富個性的威士忌,淨飲、加水或加冰外,另一種受歡迎飲品的就是Highball,由現時至9月4日,芝華士和12間酒吧合作推出「RISE WITH LISA」芝華士Highball活動,品牌除以形象大使Jade Lau設計新口味,還可以到指酒吧品嘗主題Highball,如OBP設計了富蜜瓜香的Baby Monster和融入韓國及南美風味的Sour Candy。Bar Buonasera就以黑牛作靈感,利用雲呢拿雪糕打造Vanilla Ice Ball。Five Samurai用日本柚子和西方大黃調配Pinky Highball,其他還有Mizunara The Library的Regal Morning Highball及Library Restaurant & Bar的Summer Luna High-ball等。除此之外,品牌同時推出HIGHBALL INSTAGRAM CHALLENGE,客人在自己的社交平台,上載一個有創意的Highball故事、帖子或捲軸,並加入指定標記,最具創意的參賽者有機會得到不同的獎品,頭獎是2人韓國首爾4天3夜來回機票連5星級酒店,更包埋7晚隔離住宿,夠晒豪氣。

清爽桃紅酒

法國普羅旺斯除了薰衣草,也有很多美酒出產。在這個7至8月,法國普羅旺斯葡萄酒協會和多間食肆及葡萄酒零售商合作,推出「Provence O’Clock」為主題的推廣活動。活動以普羅旺斯3個法定產區出品的桃紅酒作主角,桃紅酒有濃郁果香、明媚的酒色,具年份的佳釀會散發成熟的韻味和辛香。這次參與推廣的餐廳有Belgos丶Eiffel Bistro丶Grappa’s QRE丶Lantana丶Limewood丶Mostaccioli Brothers、Pastis等,客人可用不同的優惠價來品嘗,配美食再感受美酒氣息。另外,亦推出社交媒體攝影比賽,大家關注協會指定社交平台,享用桃紅酒時影下靚相,在自己社交平台分享並加入指定標記便可參加,協會於8月31日選出6位優勝者,獎品是法式餐廳的2人份5道菜餐飲禮券,以及桃紅酒乙瓶。

環保冧酒

很多出名的雞尾酒,都有加冧酒作調配,冧酒品牌Flor de Caña持有碳中和及公平貿易認證,為支持環保理念,這個7月,品牌和全球間酒吧及餐廳合作,推出「零浪費雞尾酒」的活動,本地亦有多間酒吧參與,利用冧酒和當地剩餘食材來配調雞尾酒。Argo的Urban Manhattan以冧酒、香蕉味苦艾酒、可可調味,The Daily TOT以冧酒、菠蘿甜酒和咖啡、花生汁打造Revival,Ozone選用經處理的薄荷檸檬水、鹽漬梅皮和回收製成的檸檬粉等,調配出Upcycle Journey of S。這些可持續雞尾酒,既有特色,又有環保意識。

香檳配日菜

氣泡細滑的香檳,於炎夏時享用是最時消暑開胃。由8月1日至31日,Maison Mumm RSRV香檳和Ta Vie旅合作,推出8道菜香檳夏日時令菜單,菜式有甜玉米慕絲釀北海道毛蟹、「Civet」燜鮑魚連可食用鮑魚殼和炭烤法國布雷斯鴿等,每道菜會配上不同的香檳,提升品味效果。

美酒茶點

生活緊張,偶然和朋友去喝頓下午茶,輕鬆舒爽。這個7月,中環Ami / Wood Ear與法國接骨木花酒品牌St. Germain合作,推出初夏主題下午茶套餐,茶點以酒入饌,打造出接骨木花杧果撻、接骨木花柚子芝士蛋糕、北極紅點鮭配酒啫喱等美食。品嘗的時候,客人可加指定價錢,享用以接骨木花酒製作的雞尾酒,口感更佳。

限量威士忌

品味威士忌,除了研究年份和酒廠等資料,特別的酒標和酒盒設計圖案,有時也是收藏家的心頭好。近日Reimagine與本地多媒體創作人林祥焜合作,推出FEMME FATALE限量威士忌系列,主題以美女作主角,由林祥焜設計出4位不同風格的女神,表現出香港女士在於不同時代演繹的前衞、大膽和無懼態度。19 YEARS OLD Poised Seduction以雪莉酒桶陳釀 19 年的蘇格蘭調和式威士忌,配60年代旗袍女士的圖案,呈現老酒古典的風格。23 YEARS OLD Vivacious Ardor以80年代的時尚少女配陳23年的蘇格蘭單一麥芽威士忌,有果香、花香及蜂蜜香。14 YEARS OLD Glamorous Provocateu選用高地酒廠的陳14年單一麥芽威士忌入瓶,以及陳7年的單一麥芽威士忌的7 YEARS OLD Audacious Protégé,每瓶酒的風格和設計各有不同,大家可按個人喜好收藏。