美酒共享　沉醉微醺時刻

忙碌過後，有咩好得過和知己來個聚餐，飲飲食食歎番晚。高質的靚酒除淨飲，還可以用來調配雞尾酒，更有美酒品牌和餐廳、酒吧聯乘，推出新品或優惠，除了在餐廳飲杯，也可買回家中享用，偶然小酌至微醺境界，放鬆身心。

威士忌Highball

醇厚富個性的威士忌，淨飲、加水或加冰外，另一種受歡迎飲品的就是Highball，由現時至9月4日，芝華士和12間酒吧合作推出「RISE WITH LISA」芝華士Highball活動，品牌除以形象大使Jade Lau設計新口味，還可以到指酒吧品嘗主題Highball，如OBP設計了富蜜瓜香的Baby Monster和融入韓國及南美風味的Sour Candy。Bar Buonasera就以黑牛作靈感，利用雲呢拿雪糕打造Vanilla Ice Ball。Five Samurai用日本柚子和西方大黃調配Pinky Highball，其他還有Mizunara The Library的Regal Morning Highball及Library Restaurant & Bar的Summer Luna High-ball等。除此之外，品牌同時推出HIGHBALL INSTAGRAM CHALLENGE，客人在自己的社交平台，上載一個有創意的Highball故事、帖子或捲軸，並加入指定標記，最具創意的參賽者有機會得到不同的獎品，頭獎是2人韓國首爾4天3夜來回機票連5星級酒店，更包埋7晚隔離住宿，夠晒豪氣。

清爽桃紅酒

法國普羅旺斯除了薰衣草，也有很多美酒出產。在這個7至8月，法國普羅旺斯葡萄酒協會和多間食肆及葡萄酒零售商合作，推出「Provence O’Clock」為主題的推廣活動。活動以普羅旺斯3個法定產區出品的桃紅酒作主角，桃紅酒有濃郁果香、明媚的酒色，具年份的佳釀會散發成熟的韻味和辛香。這次參與推廣的餐廳有Belgos丶Eiffel Bistro丶Grappa’s QRE丶Lantana丶Limewood丶Mostaccioli Brothers、Pastis等，客人可用不同的優惠價來品嘗，配美食再感受美酒氣息。另外，亦推出社交媒體攝影比賽，大家關注協會指定社交平台，享用桃紅酒時影下靚相，在自己社交平台分享並加入指定標記便可參加，協會於8月31日選出6位優勝者，獎品是法式餐廳的2人份5道菜餐飲禮券，以及桃紅酒乙瓶。

環保冧酒

很多出名的雞尾酒，都有加冧酒作調配，冧酒品牌Flor de Caña持有碳中和及公平貿易認證，為支持環保理念，這個7月，品牌和全球間酒吧及餐廳合作，推出「零浪費雞尾酒」的活動，本地亦有多間酒吧參與，利用冧酒和當地剩餘食材來配調雞尾酒。Argo的Urban Manhattan以冧酒、香蕉味苦艾酒、可可調味，The Daily TOT以冧酒、菠蘿甜酒和咖啡、花生汁打造Revival，Ozone選用經處理的薄荷檸檬水、鹽漬梅皮和回收製成的檸檬粉等，調配出Upcycle Journey of S。這些可持續雞尾酒，既有特色，又有環保意識。

香檳配日菜

氣泡細滑的香檳，於炎夏時享用是最時消暑開胃。由8月1日至31日，Maison Mumm RSRV香檳和Ta Vie旅合作，推出8道菜香檳夏日時令菜單，菜式有甜玉米慕絲釀北海道毛蟹、「Civet」燜鮑魚連可食用鮑魚殼和炭烤法國布雷斯鴿等，每道菜會配上不同的香檳，提升品味效果。

美酒茶點

生活緊張，偶然和朋友去喝頓下午茶，輕鬆舒爽。這個7月，中環Ami / Wood Ear與法國接骨木花酒品牌St. Germain合作，推出初夏主題下午茶套餐，茶點以酒入饌，打造出接骨木花杧果撻、接骨木花柚子芝士蛋糕、北極紅點鮭配酒啫喱等美食。品嘗的時候，客人可加指定價錢，享用以接骨木花酒製作的雞尾酒，口感更佳。

限量威士忌

品味威士忌，除了研究年份和酒廠等資料，特別的酒標和酒盒設計圖案，有時也是收藏家的心頭好。近日Reimagine與本地多媒體創作人林祥焜合作，推出FEMME FATALE限量威士忌系列，主題以美女作主角，由林祥焜設計出4位不同風格的女神，表現出香港女士在於不同時代演繹的前衞、大膽和無懼態度。19 YEARS OLD Poised Seduction以雪莉酒桶陳釀 19 年的蘇格蘭調和式威士忌，配60年代旗袍女士的圖案，呈現老酒古典的風格。23 YEARS OLD Vivacious Ardor以80年代的時尚少女配陳23年的蘇格蘭單一麥芽威士忌，有果香、花香及蜂蜜香。14 YEARS OLD Glamorous Provocateu選用高地酒廠的陳14年單一麥芽威士忌入瓶，以及陳7年的單一麥芽威士忌的7 YEARS OLD Audacious Protégé，每瓶酒的風格和設計各有不同，大家可按個人喜好收藏。