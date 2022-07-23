吳綺莉半夜收新抱打電話質問：點解你仲在生？

藝人吳綺莉同囡囡吳卓林關係仍然緊張，4年前卓林更同大12歲嘅外籍KOL Andi結婚，母女之間加入老外新抱介入，關係更係雪上加霜，吳綺莉尋晚（22日）再度公開指控「某人」6大罪狀，包括慫恿卓林中斷學業、扭曲價值觀扮慘引同情、擅自拎走吳綺莉家物品變賣、故意引人注目又怪罪係媽媽害佢、唔工作要長輩資助，甚至質問吳綺莉「為甚麼還活着」，種種引述均令人髮指。雖未吳綺莉直接點名，但網友都聯想到佢不滿卓林太太Andi，紛紛留言勸佢要放開手。

吳綺莉原文如下：

「謝謝你教導我的孩子問老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝你來我家把我的東西都拿走，用來賣，五年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶着孩子穿到像一隻鸚鵡一樣站在街上等人拍照、然後怪我們害了她，我叫警察把老外趕回加拿大，孩子為了愛要跟着她我也沒辦法，35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我是誰，半夜打電話來問我為甚麼還活着？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下。😄」