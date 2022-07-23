e-tron 50 quattro　入門不入門

Audi在港推出入門級e-tron 50 quattro，雖說是入門級，但卻擁有quattro及有齊各項最新科技配置。

相比起e-tron 55 quattro的LED頭燈不是Matrix級，和不配備全數碼虛擬側鏡(Virtual Exterior mirrors )及具3D聲效的 B&O 高級音響系統，但可選配。儘管車載容量較小的電池，但都有71 kWh，配前後軸電馬達，輸出達308hp (230kW)，續航力341km (WLTP)，0-100km/h加速只需6.8秒。基本售價$70萬有找(「一換一」計劃)，較新版e-tron 55 quattro平約$20萬，有一定吸引力。

今次試車體驗難忘，感受深刻。拍攝的地點雖然多雲，但有陽光，可是回程必經的蜿蜒新娘潭路整段都烏雲密布兼下着倒水式的傾盆大雨。沿路多處路面早已積水滿滿，多次輾過水氹而行，濺起扇形般的水花高度可及車頂，天氣及路況相當惡劣。不過，每當濺起水花時心情都好興奮，「嘩」聲不斷，然後多次不禁跟攝影師說：「好彩所駕駛的是有 quattro護航的純電e-tron」。這居功於e-tron 50 quattro的車身離地距甚高，配20吋大輪圈，兼且有非常出眾的quattro恒久式四輪驅動及主動式氣壓懸掛系統加持，結合漸進式動力輔助轉向系統，即使面對「唔通連個天都唔鍾意我」的天氣，行車表現依然貫徹穩紮和可靠，予人十足的駕駛信心及安全感。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

鋰離子電池：71 kWh

馬達：雙電動馬達

馬力：230kW（約308hp）

扭力：540Nm

驅動：電子quattro四驅

0~100km/h：6.8秒

續航距離：341km（WLTP）

車身體積：4,901×1,935×1,632mm（長×闊×高）