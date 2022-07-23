埋嚟睇埋嚟食　全新烘焙糕點好鬼正

糕點及烘焙品素來是不少絲打難以抗拒的誘惑，最近就有品牌推出超靚蛋糕美點，好似花花蛋糕、色彩繽紛水果蛋糕、日本直送玩味「酒鬼蛋糕」和潮流大熱法式布甸麵包，名字吸引，賣相搶Fo，連食味都可口美味。

人氣唧花蛋糕 網店實體化

IG網店年賣3600個韓式唧花蛋糕的「繁花餅房」，最近化身成實體店，於觀塘開設全新的Flourishes Coffee Shop，裝潢超韓式少女風，入口是一幅粉紅色為主的唧花蛋糕打卡牆，掛上一個個放有各樣少女風造型蛋糕玻璃瓶，加上綠色植物點綴，配合近2,000平方呎的空間，寧靜舒適。新店主打韓風手工蛋糕及咖啡，推介韓式裱花手工蛋糕，手工花朵高精緻度，加上多層次的色彩搭配，非常吸睛。此外，新店還供應時令限定Tea Set，每日限量20份，即日至8月的季節主題為高知県空運柚子，炮製成Yuzu Scallop Onigiri帶子刺身壽司飯糰、柚子芝士蛋糕、柚子鬆餅、柚子撻等，款款精緻誘人。另有隨季節變化口味的軟心巴克斯芝士蛋糕等。中秋將至，小店亦推出手工花花月餅牡丹花蛋黃月餅，口味獨特，造型又可愛，送禮自用皆宜；即日起到8月10日還享中秋早鳥優惠添呢！

日本空運抵港 獨特酒鬼蛋糕

好多巴絲打都是日本蛋糕粉，因為用料上乘、質素有保證，最近人氣網店Hafie就引入「酒鬼蛋糕」，說的當然不是只限酒鬼享用，只是蛋糕加入烈酒製作，於齒頰間散發陣陣酒香。日本直送的「大人の 口味」蛋糕系列有兩種口味，分別是「白蘭地蛋糕」及「地酒ケーキ 清酒蛋糕」，，前者加入拔蘭地製作，口感鬆軟，入口帶陣陣Brandy的獨特香氣與味道，游走齒頰之間，令人回味；後者的清酒蛋糕則用上但馬銘酒山廃純米吟醸「香住鶴」，有陣陣清酒米香，口感鬆軟綿密，甚受當地女生喜愛。新品預計7月中後旬抵港，網店現推出優自預訂價，想以筍價搶試高汁「酒鬼蛋糕」可別錯過了！

時令水果入饌 繽紛搶眼又美味

夏日當造水果特別多，而素以認同為高質素的日本水果，更備受人喜愛。連鎖餅店東海堂選用時令水果炮製成「真夏の果実祭」蛋糕及甜品系列，以日本珍貴果物及盛夏遊日主題，帶來一場日本「果實祭」的造型蛋糕，好似用日本北海道電雷赤肉蜜瓜製成的「蜜瓜富士山」、新鮮水果串造型的「沖繩菠蘿氷」、蘊藏原片爽脆西瓜果肉的「真夏西瓜盛」，以及精緻可愛的「鮮果刨冰杯」和「真夏西瓜3.6牛乳切餅」，用味蕾漫遊日本，尋找果漾冰感的涼快滋味。

人氣大熱麵包 即製滑滑法式布甸

麵包界近排最人氣款式非布甸麵包莫屬，不少製作這款麵包的小店都大排長龍，而美心烘焙所徇眾要求下，獨家新鮮推出法式布甸麵包，外脆內軟的法包盛載住香甜軟滑的雞蛋布甸，用法國淡忌廉精心製作，口感零舍嫩滑綿密，熱食蛋香濃郁，凍食則猶如獨特甜品，配上入口鬆軟略帶煙韌的法包，夠晒美味；小朋友更可以用湯匙細意品嘗。新品於全線分店獨家推出，每日由烘焙師現場新鮮即製，限量供應，想食就要趁手喇！