炎明熹勢創新人獎大滿貫佳績　先玩四眼Look派福利

「聲夢人氣王」炎明熹(Gigi）參與綜藝節目《聲生不息》於內地走紅，不過回港後依然氣勢強勁，於明晚（24日）舉行的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，新人獎勢必成其囊中物，加上之前已於《叱咤》和《新城》奪得新人獎，故預告將成為新人獎大滿貫。

對此，Gigi現身綵排時靦腆表示：「咁睇得起我？（依家心情緊張？）緊張，對手好強，我真係會努力，大家對我嘅期望，我會加油！（想唔想同Chantel（姚焯菲）一齊攞獎？）梗係想一齊啦！我會協力做好每件事，不過我哋仲未見到面，應該一陣會見到，反而Windy同Yumi尋日見咗，Windy仲好熱情攬住我。」

以粗黑框眼鏡Look上陣的她，戴了漁夫帽及口罩後，根本認不出來，問到是否素顏所致？Gigi笑說：「我有化眼妝，係因為呢副眼鏡好特別，冇度數嘅，又冇真正畀大家見到我呢個四眼妹樣，所以今日畀大家睇吓。」

而泳兒對於Gigi將成為新人獎大滿貫，大讚對方叻女：「唔係好多歌手攞到新人獎大滿貫㗎！我哋真係好耐冇見，不過我有留意佢喺節目嘅演出，做得好好，愈嚟愈駕馭到個舞台，但私下嘅你仲係妹妹咁，性格好好。」談到早前出席Viu音樂頒獎禮時性感上陣，問到明晚的戰衣是否同樣令人嘩然？泳兒笑說：「我怕凍呀！我又唔係刻意性感，上次我都唔覺得好性感，只係條裙設計方面好唔正常，我係會揀啲奇怪嘢，聽晚總之會有睇頭啦，唔一定係性感，性感都唔代表一定最好。」