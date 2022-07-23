Tim@Dear Jane囡囡腳傷　人仔細細爆出已有男朋友秘密

樂隊Dear Jane 4位成員今日（23日）現身觀塘APM，出席「apm X Dear Jane音樂派對」活動，吸引大批歌迷及市民觀賞，他們獻唱多首歌曲之外更與現場歌迷大玩遊戲。已多年沒有出席商場騷，他們興奮表示現場氣氛很震撼，但同時令他們回想當年，感觸良多，他們説：「我哋最初夾冇耐嘅時候曾經嚟過呢度唱，Busking咁，開心嘅但唔會有人行過嚟睇，仲試過夾緊Band見到啲人掩住耳仔走，覺得嘈。」他們指當時十分難受，但隨即又搞笑指可能當年真的唱得難聽。

談到將於8月與樂隊C AllStar舉行聯乘演唱會，樂隊主音黃天翱（Tim）表示即將開始投入採排：「On仔好雀躍經常提出意見，到時會互相翻唱對方嘅歌，亦會Mix埋大家嘅歌一齊，幾得意。（年底騷籌備成點？）暫時有少少嘢未定實，希望開戶外騷。」他們坦言戶外騷氣氛更好，以往曾參與但因幾隊樂隊輪流玩，所以玩得未夠喉，所以很期待今次自己騷能成事。

另Tim又爆愛女因腳傷，原先與太太為她安排好的暑期活動全部要變陣，他説：「佢同醫生講話撞到個Boyfriend，跟住2個跌咗落地喎。（邊個Boyfriend）我點知邊個，佢個個都話係Boyfriend，哈哈。（傷勢嚴重？）少少裂骨，要戴腳套一個月，依家麻煩在本身暑假報咗跆拳道、游水同溜冰全部要取消，要轉學啲文靜嘅嘢。」