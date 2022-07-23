再生塑料製成　環保耳機鼓勵回收

環保是Gadget近年其中一個發展方向，來自瑞典的 Urbanears最近發表的無線耳機Boo系列，便打正旗號走環保路線。耳塞式Boo及入耳式Boo Tip分別以97% 和91%的再生塑料製成，而再生塑料主要來自舊塑料瓶和空調機組，有效重用廢料，為保護環境出一分力。另外全系列包裝均採用無塑料設計，外盒由80%的再生紙製成，並同時把充電線分拆發售，減少過多的線材浪費。

技術方面，它們均對應藍牙5.2技術，接收範圍達10米，設有雙噪音過濾麥克風以確保對話清晰。耳機提供木炭黑、綠和藍三色，全部支援觸摸控制，以及符合IPX4防濺水要求。使用無線充電盒可獲30小時播放時間， 每次充電後耳機最多可播放4到5小時。特別一提，為推廣環保意識，Urbanears同步推出耳機換購計劃，凡於7月31日或之前購買Boo系列，再將舊藍牙耳機帶到指定合作夥伴進行回收，推廣期內即可兌換對應金額。

同場加映︰夏日新色

音響品牌Technics早前推出EAH-AZ60及EAH-AZ40兩款日系真無線耳機，為迎接夏日，廠方最近為兩款耳機追加新色，分別是AZ60銀色及AZ40玫瑰金色，香港更是日本以外首個發售的亞洲地區，實在是本地樂迷佳音。