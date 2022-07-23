鄭文雅準備打羽毛球比賽　操到有馬甲線

前港姐冠軍鄭文雅以評審身份出席「全港時尚專業女性選舉」，她表示擔任該選舉評審多年：「我好鍾意呢個選舉，因為每個參選女性背後都有個感人故事，我作為評審就係聽佢哋嘅故事，從佢哋身上學到好多嘢。作為前演員，我覺得最難演嘅角色就係自己，好多人都話睇落我嘅人生好順利，其實每個人無論有冇錢同地位，都有唔同困難要面對，冇人嘅人生係一條平線，最重要係點樣面對挫折。（你有冇諗住出自傳？）我以前出過本攝影集，透過攝影反映我嘅人生， 可以話係半自傳，可能將來會以純文字形式寫出嚟。」

提到今屆港姐選舉，她透露無綫有透過慧妍雅集聯絡她：「我已經係40幾年前嗰屆，畀啲小師妹出席啦，而且實在太花時間。之前疫情令好多運動場所關閉，我最近忙住報復式運動，打高爾夫球、健身同打乒乓球，加上慧妍雅集有個慈善羽毛球比賽，我要忙住練波。」她稱最近經常運動，操到有馬甲線，笑言最重要是自我感覺良好及健康。

講到老公的胞姐兼名人虞茱迪（Judy）早前過身，鄭文雅透露對方已病了一段時間，由於大姑子過世時適逢農曆新年前，加上疫情嚴峻，很多人本身心情沉重，故家人們對喪事低調處理，完成後才向外公布。