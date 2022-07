美國男星Zac Efron拍攝的Netflix旅遊節目《Down to Earth with Zac Efron》,因與健康食物品牌Down To Earth Organics撞名,Zac與Netflix同時被該品牌入稟控告侵犯商標,索取賠償。

健康食物品牌指Zac同時亦借節目推出健康食物,因此會引起消費者混淆。他們稱早已申請該名字於媒體及娛樂項目的商標,早於Zac的節目。他們更批評Zac節目的健康建議不濟,宣揚有害的營養資訊。