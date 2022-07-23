「威龍潘金蓮」梁茵被拖糧陷財困　變身日本娃娃轉型做侍應

藝人梁茵（Kiko）因無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》「威龍潘金蓮」Anita一角，令觀眾認識，去年離開無綫後，經濟狀況一直都不太好，更曾揚言銀行戶口得番個位數，幸最近在好友介紹下，於尖沙咀一間日本料理店當侍應，望可紓緩經濟壓力。梁茵今日（23日）穿上粉色和服於餐廳開工，並於店外接待客人，雖是藝人難免有時會被人認出，但Kiko都工作得相當投入，沒有半點尷尬，十分專業。

梁茵經濟如此拮据，她指並非離開無綫後沒有工作，而是不斷被人拖糧，數目約幾萬元左右，但都足以令她叫苦連天！談到何解離巢？她透露全因TVB指她工作量不足，雖她覺得當時自己於《愛‧回家》中不時有出鏡，理應足Show，但因始終不知TVB怎樣計，只好默默承受。

近年梁茵有不少負面報道，不少指她「被包養」，梁茵無奈地表示若屬事實，自己就不會經濟如此拮据，傳出這些消息時，她曾想過澄清，但舊公司（TVB）着她不要多作解釋，令她只好啞子食黃蓮，現最希望大家不要誤會她是《愛‧回家》的拜金女，她只想踏實工作，賺錢養自己。

今次幫助梁茵有工做，可解決燃眉之急的日本餐廳傳訊總監林柏希，對於梁茵的工作表現，讚賞不已，他說：「之前都係訓練，今日正式開工，佢嘅工作態度好好，返工直頭早到，又會主動幫客人解決問題，雖然仲新，但因為主動積極，都好幫到手，減輕咗同事嘅工作，雖然佢未必一世都做飲食業，今次為生活嚟開工，但佢都好敬業樂業，唔會因為自己喺藝人而有所羈絆。」

林柏希指梁茵開工時，都有不少人認出她，並找她合照「集郵」，還笑言多了一個「打卡位」，難得梁茵都無怯場，處理得好好，真係好專業。