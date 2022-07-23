陳葦璇爆As One韓國受訓是非　自稱長期被打壓

剛加盟環球唱片兼推出第一首派台作《一個傻瓜一個啞》的陳葦璇（Kira），請得閨蜜蘇晧兒Chloe，拍片大爆料講述出道7年經歷，當中還包括當年組合As One在韓國訓練的「是」與「非」，二人更笑言自己長期被打壓！

Kira搬屋後Chloe是有鎖匙的常客，適逢7月是個十分特別的日子，2人剛出道推出《Candy Ball》的時候都是7月，已經是7年前的事了。Chloe表示出道這麼久以來，近2年才開始懂事，以前很多事情都很害怕和不夠膽去嘗試，Kira補充說：「一開始嘅時候唔夠膽有自己諗法。」更開玩笑表示：「我哋長期被打壓。」

被問到出道7年有沒有曾經想過放棄，Kira說：「我唔覺得自己出道咗7年咁耐，我個人好多盤算，究竟自己係呢條路行唔行到落去。老實講我真係有諗過放棄，我每做一個決定，都攞我自己成個事業去博。」Chloe透露曾經有想過轉行，更考過化妝師證書，Kira也考過健身教練牌。當年As One解散之後，Chloe坦言好少Job，浮浮沉沉經歷了很多，又沒有大收入。

曾是組合As One的成員，當年在韓國受訓有不少趣事發生，Kira說：「一齊受訓改變咗我好多生活習慣，Chloe要帶眼罩瞓覺、又要攬住公仔，而且瞓覺時唔可以掂到其他人。開頭我哋兩個瞓同一張床，一日之後搞唔掂，最後我被迫瞓沙發。」回想在韓國的生活，表示早上8時去練歌，其後在車上吃午餐，緊接上唱歌堂和影相堂，晚餐過後練《Candy Ball》。不論排練了《Candy Ball》多少日，社長話達標才可以在韓國上節目，這些事情都令她們很難忘。