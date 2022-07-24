【是日通勝】

農曆六月廿六

壬寅年 丁未月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：立約、會友、出行

忌：祭祀、置業、伐木

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、32、37、46

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：愛情運強，有伴侶者宜趁周日享受二人世界。

金牛座：運勢墊底，但總會雨過天青的，毋須氣餒。

雙子座：待人接物最緊要淡定，愈驚青愈易出問題！

巨蟹座：幫助有需要的人，你的善心可提升人緣運。

獅子座：快把負面想法拋諸腦後，人生才會看到希望。

處女座：情緒不穩，人際溝通受影響，切忌亂發脾氣。

天秤座：沒有驚喜也沒有煩惱，戴黑曜石飾物助增運。

天蠍座：運勢中規中矩，只要不跟人比較，心情更好。

人馬座：只要平日不作虧心事，霉運就會離你而去。

山羊座：幸運指數居首位，但要謹記得意忘形是大忌。

水瓶座：保持樂觀，你的笑容可吸引幸運之神眷顧。

雙魚座：財運不太好，投資忌心急，宜抱持觀望態度。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）猴 遇小人

鼠：已婚者感情穩定，偶有爭吵也無傷大雅。

牛：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

虎：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

兔：人氣上升，社交活躍，身邊人樂於親近。

龍：大膽表達心中所想，易獲得身邊人支持。

蛇：心情鬱悶，易胡思亂想，宜向友人求助。

馬：好運降臨，無論做甚麼都能獲滿意成果。

羊：人緣不錯，利聯誼會友，可望盡興而歸。

猴：是日沖煞，小人來犯，處事要步步為營。

雞：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

狗：珍惜眼前人，有伴侶者要多關心另一半。

豬：貴人運強，生活無憂， 沒有問題難倒你。

【暢所欲言】（玄學名師黃楚淇）

易破財的姓名筆劃

一個人會否破財，除了看四柱命理、流年運勢、生活環境等因素外，姓名這一重要因素常常被人們忽略。下面我們一起從姓名總格分析甚麼筆劃數的人容易破財。

姓名筆劃總數為22劃：

一生運勢多波折，做事多不如意。雖也有偉人、豪傑是此筆劃數，但多波折。此類人不宜把重心放在投資項目上，一旦遭受挫折，在各方面容易受到很大打擊。建議採用穩健理財策略，避免用過於激進的投資方式，否則容易導致破財。

姓名筆劃總數為34劃：

有此筆劃的人脾氣暴躁，行事易遭受險阻，很有可能因招架不住而出現破財、家庭關係破裂等情況。建議此類人不要逞一時之強，尤其在錢財方面，不要認為可以靠賭博或買彩票一類的事來幫助自己贏得巨富，建議行事多忍耐，腳踏實地。

姓名筆劃總數為43劃：

有此筆劃的人比較愛面子，容易為了面子而有攀比消費的壞習慣，表面看似風光，實則金玉其外，敗絮其中，缺乏理財觀念。建議樹立正確價值觀，拋開所謂的面子，努力充實自己，向有經驗的前輩或專業人士取經，方能減少破財情況。