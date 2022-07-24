東方日報C2：MIRROR紅館踩台百密一疏　金毛Look現形

人氣男團MIRROR首個紅館演唱會即將開鑼，12子終於可以夢想成真，昨日更齊齊現身踩台，而他們的絕密造型亦率先曝光，齊齊玩變髮金毛上陣。至於日前綵排時，「鏡王」姜濤享有特權，乘專車直接離開，其他成員就要捱熱等車。

今年樂壇盛事人氣男團MIRROR一共12場演唱會將於明晚開鑼，連日來12子日以繼夜瞓身作地獄式排練，由於要保持神秘感，為怕紅館Look曝光，鏡仔都表現得相當低調，出入都全體戴帽以策萬全。連日來本報緊貼他們綵排情況，絕密新造型率先曝光，全體染上金色頭髮，務求令粉絲耳目一新。

昨日12子踏足紅館舞台，約4時許各成員分別乘坐保母車到場，現場工作人員小心翼翼，即使鏡仔知道門外有粉絲守候，亦沒有停下來打招呼，反而急急腳閃身火速入內。Edan最早到場，頭戴Cap帽的他甫落車已頭耷耷，不過之前明顯是黑髮的他，瞬間變成「金毛安」。其後經理人花姐親自駕車陪伴Anson Lo前來，見他心情頗為輕鬆，跟同行人員有講有笑，雖然他用帽密冚，但露出的髮尾亦上了色。緊隨其後現身的是Jeremy，他臉露興奮神情，有面向粉絲群微笑，並將本身長髮略為剪短。由於愈來愈多鏡粉聚集，有工作人員拿出黑色木板圍封，以免造型外洩。

姜濤享特權

而大前日MIRROR到新蒲崗工廈進行最後排練，一早有大批鏡粉在樓下的停車場守候，終於等到12子「收工」，見戴上口罩又頭笠漁夫帽的姜濤在工作人員開路下由電梯步出，急行約10步就直上恭候他的保母車，巨星氣場強勁，喪跳一輪，就可以輕輕鬆鬆坐上冷氣車散熱，飲水解渴抖一抖。而其餘11子亦陸續撤離，但待遇跟姜濤可謂差天共地，除了未有大批工作人員帶隊開路，鏡粉有機會零距離「集郵」外，又見個個拿着袋及背囊一袋二袋，但依然要徒步到工廈的門口再等車分別離開，雖然只是約2分鐘路程，但身處沒有冷氣的停車場內，十分翳焗，鏡仔都行到大汗疊細汗，狀甚辛苦，就算有鏡粉埋身傾兩句，亦未見眾鏡仔有答話，一路向前走，期間見Jeremy和Jer行埋傾兩句，至於Anson Lo就被工作人員拖住快走。

MV有周星馳舞步

另外，MIRROR在開騷前推出團體歌《WE ARE》，在MV中化身銀河宇宙守護隊造型，更放下偶像包袱，聯手炮製笑料十足的畫面。MV被醜化，但Anson Lo無懼成為「黑圖」，姜濤即想起自己的「傑作」，指着Anson Lo笑言：「最終極係我Post你演唱會嗰張，屍骨分離。」Alton則說：「想今次有啲周星馳嘅舞步，導演想睇落唔似舞步嘅步法，咁先畀大家睇到亂舞嘅MIRROR，所以喺現場就度咗一啲發癲、發狂、發喪嘅舞姿。」

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