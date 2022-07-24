東鐵線過海段開通　「香港家居折」吸港島客搶平貨

【特約報道】隨着東鐵線過海段開通，港島至沙田只需20分鐘車程，增加市民到該區行街消費的意欲。有鐵路沿線商場即日起至8月14日舉行「香港家居折2022」，推出超過60,000件名牌傢俬家品低至HK$1或1折開售，為免市民排隊輪候，以網上先預留、後取貨的購物方式，首日即吸引大量顧客前來掃平貨，當中不少港島區居民因交通便利，專程來為家中添置心頭好。

HomeSquare即日起一連4個星期舉行「香港家居折」，商場斥資600萬，聯同場內近100家商戶合作，總折扣額達1,500萬元。另外，為配合第二期消費券發放，商場聯同相關的支付平台推出更全面折扣優惠，加上家居折期間，每週將推出不同主題及限定優惠，相信有助帶動消費氣氛。

開幕日多款HK$1、1折貨品成市民的搶貨目標，包括茲曼尼BOUS II 2.5座位梳化、Francfranc FIER 3座位組合式布藝梳化、NORMANN 北歐簡約吊燈、愛皇健舒壓快眠枕等。開幕日所見擠滿到來掃平貨的市民，不少更是由香港區過來，住北角的馬先生表示：「東鐵線經金鐘轉車過來十分方便，買了足部按摩器，因最近多了work from home，一邊工作一邊按摩也不錯。」新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，隨着最近東鐵線過海段開通，由金鐘直達沙田時間縮短至20分鐘，相信會帶動港島區顧客來HomeSquare購物，估計來自港島區顧客會有10%增長。今年「香港家居折」更加強推廣力度，她預計活動可刺激整體人流較去年同期上升18%，生意額上升超過25% 。

本港疫情回穩，根據政府統計處公布，4月及5月合計零售業總銷貨價值按年上升4.7%，當中網上銷售佔7.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，按年上升2%，可見市民在疫情期間習慣網購。今次「香港家居折」亦採用網上預留方式，開賣日到場出示QR Code即可取貨，既方便又可減少現場人群聚集。居於港島區的陳先生早前便於上網登記，成功買得一折梳化。「因為新居入伙，原本想買床，但預留不到貨品，所以改買梳化。」他表示雖然專程由港島來新界購物，但現在交通方便了不少，所以不覺得路程遙遠。加上在網上預留貨品的過程順利，開賣日到場付款再安排送貨即可，不用捱更抵夜排隊。