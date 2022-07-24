【心理測驗】一口快測　常餐知個性

香港人生活節奏急促，簡單又不失美味的常餐，成為不少人的餐之優選。簡單如一份常餐，其實已經看穿你的內心，下意識的一個舉動，已經透露了你的個性。韓國近日流行一關於吃常餐測個性的心理測驗，相當準繩，下次食常餐的時候不仿留意下啦。

【問題】

試幻想你點了一份常餐，第一口進食的是甚麼食品？

A.漢堡

B.薯條

C.雪糕或沙律

D.飲品

【結果分析】

A.個性強烈、情緒為先

你是一個追求完美且充滿自信的人，個性非黑即白，佔有欲及好奇心都很強，而且較為情緒化。喜歡自由及刺激的你，同時又希望別人關注你的內心是一個有點矛盾的人，有時會隱藏自己對他人的在乎，但其實心地很好，容易被感動，平日亦會花時間和自己對話，了解自己的內心。

B.規矩人生、尋求安心

固定而規整的人生是你尋求安心的途徑，同時你亦帶有一點點強迫症的個性特質，如牙膏一定要從最尾擠、擺放東西要整齊及位置要講究、愛撕手上的倒刺等等，顯示你是一個注重細節的人，但有時候過分考究亦叫身邊人無所適從，需要調節一下。

C.被動慢熱、享受孤獨

形容你為個單純且沒機心的人也不為過，平日愛發呆，在外人眼中是一個文靜的人，其實在老朋友跟前，你亦很愛嘻鬧。真實的你是一個懂得享受孤獨的人，即使想念某人也不會主動聯絡、就算在社交網站上上線，亦會假裝不在，愛與人保持着一段安全距離。

D.外冷內熱、完美執着

外冷內熱的你，喜歡暗戀的感覺，另一方面佔有欲也很強，骨子裏喜歡玩樂，笑起來像個小孩。個性有一點潔癖，又有一些個人的堅持，思維追求完美又有點悲觀、偏執，予人內外不一的感覺。