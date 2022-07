動漫節開火！狄維莊遜新片造型宣傳　漫威公布第5階段映期

每年一度大型動漫節 Comic-Con連日來在加州舉行,一眾紅星相繼出席宣傳重磅新作!荷里活大隻佬男星狄維莊遜(Dwayne Johnson)昨日(23日)早上就以新作DC超級英雄新片《黑亞當》(Black Adam)的造型亮相,而背後大銀幕加上「閃電」及現場的煙霧效果,相當有氣勢!

狄維出場大喝一聲:「DC宇宙(DCU)會永不再一樣!」立即令全場Fans拍爛手掌!而在活動上除了播放《黑》新預告片之外,狄維更即場向在座6,000位Fans大派該片的免費IMAX戲飛。除了《黑亞當》以及《沙贊2》之外,原本有傳另一DC超英「超人」亨利卡維爾(Henry Cavill)驚喜現身講《超人》系列未來動向,但最終未見人!

而另一DC超英片《沙贊!眾神之怒》(Shazam! Fury of the Gods)亦於同日舉行宣傳活動,除了上集男主角「沙贊」Zachary Levi之外,今集新加盟的反派華裔女星劉玉玲亦有現身,而金像影后海倫美雲(Helen Mirren)就以視像方式出現。首次拍DC超英片的劉玉玲表示:「能夠成為DCU一員,或許係我職業生涯之中最激勵人心嘅事。作為一個有色人種女性嚟到呢度,我感覺呢度就係家一樣。」

至於DC「死對頭」漫威亦於昨日舉行大型宣傳活動,並由漫威主席Kevin Feige宣布MCU(漫威宇宙)第5階段的多部超英電影映期。打頭陣將會是來年2月17日上映的《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),而5月5日就有《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3 )接力。此外,《Marvel隊長2》(The Marvels)、《幽靈刺客》(Blade)就會於來年7月及11月上映。而Kevin Feige亦公布《夜魔俠》(Daredevil Born Again)、《美國隊長4》(Captain America: New World Order)以及《雷霆特攻隊》(Thunderbolts)就會於2024年初及暑期上映。此外,活動上亦播放第4階段最後一部電影-《黑豹2》(Black Panther: Wakanda: Forever)的首輯預告片。