動漫節開火！狄維莊遜新片造型宣傳　漫威公布第5階段映期

每年一度大型動漫節 Comic-Con連日來在加州舉行，一眾紅星相繼出席宣傳重磅新作！荷里活大隻佬男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）昨日（23日）早上就以新作DC超級英雄新片《黑亞當》（Black Adam）的造型亮相，而背後大銀幕加上「閃電」及現場的煙霧效果，相當有氣勢！

狄維出場大喝一聲：「DC宇宙（DCU）會永不再一樣！」立即令全場Fans拍爛手掌！而在活動上除了播放《黑》新預告片之外，狄維更即場向在座6,000位Fans大派該片的免費IMAX戲飛。除了《黑亞當》以及《沙贊2》之外，原本有傳另一DC超英「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）驚喜現身講《超人》系列未來動向，但最終未見人！

而另一DC超英片《沙贊！眾神之怒》（Shazam! Fury of the Gods）亦於同日舉行宣傳活動，除了上集男主角「沙贊」Zachary Levi之外，今集新加盟的反派華裔女星劉玉玲亦有現身，而金像影后海倫美雲（Helen Mirren）就以視像方式出現。首次拍DC超英片的劉玉玲表示：「能夠成為DCU一員，或許係我職業生涯之中最激勵人心嘅事。作為一個有色人種女性嚟到呢度，我感覺呢度就係家一樣。」

至於DC「死對頭」漫威亦於昨日舉行大型宣傳活動，並由漫威主席Kevin Feige宣布MCU（漫威宇宙）第5階段的多部超英電影映期。打頭陣將會是來年2月17日上映的《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），而5月5日就有《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3 ）接力。此外，《Marvel隊長2》（The Marvels）、《幽靈刺客》（Blade）就會於來年7月及11月上映。而Kevin Feige亦公布《夜魔俠》（Daredevil Born Again）、《美國隊長4》（Captain America: New World Order）以及《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）就會於2024年初及暑期上映。此外，活動上亦播放第4階段最後一部電影-《黑豹2》（Black Panther: Wakanda: Forever）的首輯預告片。