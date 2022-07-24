Taylor Swift為好友Selena Gomez慶生　

上周五（22日）是美國歌影視天后Selena Gomez 30歲生日，她的天后好友Taylor Swift就為她慶祝生日。事後Selena於社交網站上載「好姊妹」Taylor為她慶生的照片。

照片中，她們一紅一白相約食飯，而Taylor擺出驚訝表情並用手做出30的動作，在旁的「壽星女」開心到笑晒。而另一張照片，Selena拎住份生日禮物及生日咭笑到掩口，Taylor就在旁舉起手指公。Selena留言玩押韻：「30，nerdy and worthy（老土同值得）。」而她的其他圈中好友包括拉丁天后Camila Cabello以及女星戴安姬頓（Diane Keaton）都有留言祝賀。

Selena同Taylor多年前相識，她們先後與美國著名兄弟班樂隊The Jonas Brothers成員拍拖。2008年，Selena與Nick Jonas拍拖。而Taylor就與Nick阿哥Joe Jonas拍拖。而Selena曾在訪問中表示她們因在同一年與Jonas兄弟拍拖而認識。從此2人就成為好姊妹！