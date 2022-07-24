多彩糖果板鞋　着得唔食得

MSCHF之前推出了有人血成分的撒旦波鞋，最近更推出惡搞億萬富翁的造型雪條而引起了極大關注度，他們的幻想與創意確實會嚇大家一跳。今次攜手《The Tonight Show》主持人Jimmy Fallon一起推出以童年糖果Jawbreaker為靈感的鞋款「The Gobstomper Jimmy Fallon Edition」，與食糖果一樣可以見到鞋身顏色有不同磨損與變化，搞怪設計將主持人與品牌的有趣特質發揮到淋漓盡致。

The Gobstomper板鞋採用4層色彩材料打造鞋舌、鞋面及鞋底。表面使用水泥灰色絨面皮革蓋住色彩，而厚鞋底則加入4層顏色。今次的聯乘鞋款的最大特色是，透過磨損鞋子而讓鞋面透出不同的顏色分層。練習滑板時的每一次跌倒，都會讓這對鞋更加豐富多彩。磨損愈多就愈獨特，更顯破壞美感。鞋款將於7月28日在官網抽籤，一對售價約HK$1,531，祝喜愛這款糖果鞋的鞋頭好運啦！

同場加映：多彩棋盤格

有故事的設計師Joe Freshgoods與Vault by Vans發表最新聯名之作「The Honeymoon Stage」，一次過推出紅、卡其和粉紅三色的棋盤格板鞋。Joe Freshgoods將自家美學融入OG Style 36 LX鞋款之中，將代表自己的首字母「JFG」印在格仔上。另採用耐用帆布與絨面皮革打造鞋面與鞋踭，並搭配標誌性橡膠華夫外底，將雙方美感完美融合。