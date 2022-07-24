涉款過百萬︱姜濤國際歌迷會「代購」MIRROR騷出事

人氣男團MIRROR一共12場演唱會將於明晚（25日）開鑼，連日來12子日以繼夜瞓身作地獄式排練，多位成員更被曝光金髮新Look，令Miro（粉絲暱稱）心生期待，望親睹男神們風采！點知今次開騷賣飛再次出事，不過就唔關官方出售事，而係「鏡王」姜濤嘅國際歌迷會陷炒飛之嫌！

有指「姜濤國際歌迷會」早前曾代粉絲購買MIRROR演唱會門票，除門票價錢外，另再收取$120行政費，當中亦有會員參加抽飛活動贏得門票。但近日歌迷會以私信通知，指因為有人舉報歌迷會涉嫌炒飛，所有門票均被「Hold起」，無法提供門票，並會全數退款給受影響粉絲。不過因今次大會以「實名制」出售門票，購票須提供個人資料，部分粉絲憂存在資料外洩等問題，促歌迷會詳細交代事件。

據知今次事件涉事歌迷有幾百位，共拎咗百幾萬出嚟搵「代購」，及後發現歌迷會聲稱唔係直接經MIRROR藝人公司MakerVille索飛，而係經一位神秘「第三者」，但歌迷會堅持唔願意告知「第三者」身份，僅表示因遭抹黑話炒飛而被「Hold起」所有門票，亦否認拎過百萬金錢去牟利，歌迷會仍未從第三方收回訂金，依家係自己先墊支退款給受影響會員。不過此解釋仍令一眾涉事歌迷氣憤，即使部分人已收退款，仍咬住唔放。

歌迷會亦透露早前曾拎咗會員身份證上面嘅名，同埋身份證頭4個字，本係為咗防止會員炒飛，及方便攞飛時對番係咪對方本人，不過就堅稱所有個人資料都未有畀第三方，只係記喺歌迷會Admin嘅電腦入面，未有涉及資料洩露問題。退飛事件發生後，歌迷會曾迫第三方交代，不過第三方續指背後又有第四方等，令事件沒完沒了。