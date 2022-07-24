【移居新加坡】硬食服兵役？移民新加坡「三思」理由

新加坡華人多，英語華語通行，加上當地近年發展迅速，在2020年人均GDP更已大幅超越香港，當地發展不乏機會，難怪不少香港人也想移民新加坡。雖然客觀條件上，新加坡有齊完善的醫療、教育、低稅等制度，而且治安良好，國家亦重視人才，但移民新加坡門檻其實不低。

先說流程，一般從居留到入籍新加坡，可分為3個階段，首先申請者通常是用工作簽證 Employment Pass（EP）取得居留；滿足居留條件後，便可申請永久居留 Permanent Resident（PR）；取得永久居留權後，便能申請入籍成為公民 Citizenship。

如撇除結婚與留學途徑，香港人移民新加坡，主要靠以下3個方法：

（1）投資移民

投資移民新加坡是最快取得居留的途徑，但要投資250萬坡幣（約1,400萬港幣）才能直接申請PR，基於金額大風險高，故申請者不多。

（2）技術移民

如具大學學歷以上之專業技術人才，例如醫生、律師、工程師等，並獲新加坡公司聘請，便可申請EP居留，如薪金6千坡幣（約33,700港幣）以上，更可攜同配偶及21以下未婚子女同行。

（3）創業移民

創業投資移民，只需5萬坡幣（約28萬港幣）的資金開公司創業，並滿足聘用當地員工、寫計劃書等條件便可申請EP居留，如是創新科技行業，成功機會更高；但基於保護當地行業原因，部分行業如中藥、咖啡店、酒吧或夜總會等便不能申請。

新加坡生活真比香港好？

假如你能滿足以上條件，選擇移民新加坡生活，日子又是否真如想像中好？歸納以下幾點，值得給有意移民新加坡者參考：

（1）男二代服兵役

按新加坡徵兵法，所有年滿16.5歲第二代男性永久居民，都必須在新加坡服兵役，故此新移民的男性二代皆要服兵役2年，並在40歲前每年要軍訓14天。如是留學移民，申請者本人也得要服兵役。

（2）生活成本高

香港跟新加坡，同樣經濟發達，但生活成本也同是全球最高的城市之一，即使新加坡交通費比香港便宜，但當地買車亦比香港貴很多，故整體消費水平，跟香港是不相上下。

（3）全年皆悶熱

新加坡屬於赤道國家，整年氣溫都在攝氏25至34度間，一年四季出外，都會汗流浹背，秋冬服完全沒機會穿。

（4）徵收消費稅

香港跟新加坡稅制比較，最大分別新加坡多了消費稅（簡稱GST）要付，稅率為7%，所有進口商品、絕大部分商品及服務供應都要徵稅。其他徵稅稅率，跟香港分別不大，但最大差距是免稅額，新加坡免稅額不及香港高，故此交稅會比香港多。

小總結：入籍存變數

想享有新加坡當地福利，就得入籍新加坡，成為當地居民，而基本條件就是在取得永久居留後，2年內住滿1年，或5年內累計住滿2年，期間要交足稅，並且沒有違法。除了看條件，據聞當地移民局也看實際生活，審視申請者是否有「融入」當地，例如子女是否在當地讀書等，入籍審查或存在變數，未必如預期中順利。