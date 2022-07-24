罕有法國佳釀　22萬白酒飲過未？

香港人每年入口的葡萄酒數目驚人，各個產區中，法國葡萄酒是很受歡迎的地區之一。中環法國葡萄酒酒吧Terroirs by LQV擁有超過2,000瓶法國佳釀，法國籍創辦人Hugues Rondouin及侍酒師Brandon Wong指當中不乏罕有珍品，其中一瓶Chevalier Montrachet Grand Cru Domaine d’ Auvenay 2006的價值更達港幣22萬，Brandon指這瓶佳釀產量稀少，帶有強烈香氣和厚度，除淨飲外還適合配濃味的食物如香煎血腸，白酒的酸度能中和血腸的油分。除此之外，酒吧還有不少矜貴佳釀，一於睇片聽專家的講解喇！

同樣在中環開設的NEZ Wine Bistro，以巴黎法式酒館作靈感設計，店方特別請來法國侍酒師Victor Petiot精選店內的葡萄酒，店子設有預訂酒藏服務，酒單內的佳釀都是精挑細選。具代表性的有Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru 2008，酒莊每年出產約4,000瓶葡萄酒，這瓶散發布冧、黑樹莓、土壤和辛香氣息，富深度和複雜式，價值超過$60,000，配油分高的和牛側腹肉，脂香美味。除紅酒外，還有矜貴的香檳和白酒等推介，大家要落足眼力慢慢揀。