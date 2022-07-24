《I SWIM》表現被彈　Edan虛心受教：話我唔緊要

ViuTV劇集《I SWIM》在一片批評聲中「落幕」，已播出大結局，由於負評不少，導演馮志強於網上直播時，已表明會檢討。男主角之一、男團MIRROR成員Edan（呂爵安）與吳海昕於該劇的一段師生戀，被狠批老土，Edan演技亦被指有進步空間，對此，正忙於綵排明（26日）舉行的MIRROR演唱會的Edan，於今（24日）凌晨終於在社交平台發長文，抒發感受，難得地沒被近期之負評「打倒」，以非常正面的心態。

直言有「網癮」的他，指自己當然聽到大家討論，自己亦會虛心接受，努力改善，至於會否覺得失望？他說：「真心嗰句，我自己真係冇嘅，反而好慶幸自己有參與其中，拍攝嘅過程固然學到好多嘢，但原來一個作品出街，睇番整個作品，再睇番自己嘅表現，同觀眾嘅意見，係會再令自己學到更多嘢，令自己有所成長，而呢啲經驗，就係可以畀你用喺之後嘅演出、作品上。」

Edan亦坦言今次演出角色並非其擅長類型，起初有所擔心，但他覺得不應因為擔心而卻步不試：「今次李馬榮呢個角色，的確唔係自己做開嘅類型。當初做嘅時候，都好擔心自己會唔會太死咕咕，會唔會淨係演到個角色好死好唔自然，另一方面，又擔心大家會唔會睇唔慣...會唔會唔鍾意呢個角色，但係如果我因為驚就唔試，我就永遠都冇機會做其他類型嘅角色，大家就永遠都睇唔慣我做其他性格嘅角色，如果我因為擔心就唔試，咁其實…..我乜都唔使做㗎啦喎，上台表演都擔心㗎，咁係咪唔做啊？唔做，就唔會知自己有咩做得唔好，就唔會知自己有咩需要進步...所以，一定要做。」Edan還感謝一班幕後英雄，花了200%心血去拍《I SWIM》，大讚個個都非常犀利，令他相當佩服。

長文尾聲，Edan再一次指「有意見先會有進步」所以非常歡迎客觀、有建設性的意見，雖然有時負評會令他感到疑惑，他謂：「話我唔緊要啊，講得啱嘅我會聽，然後盡力改。但有時我分唔到啲負評係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好，不過都係嗰句，即係要再做好啲囉。」盡訴心中情之後，都差不多清晨，Edan都直言要「沖涼，瞓覺」之後繼續演唱會的綵排工作。