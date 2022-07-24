肥仔都係潛力股！魏浚笙自揭爆肌血淚史

人氣男神魏浚苼（Jeffrey）憑劇集《I SWIM》爆紅，其一副爆肌Body更令廣大女士們流晒口水，不過眾所周至，Jeffrey出道前由細肥到大，體重高峰期曾達200磅，雖然近年成功減肥變男神，但一直仲有小肚腩，同「肌男」完全扯唔上關係，至《I SWIM》嘅出現先令佢下定決心操肌，呢日佢就喺社交網大晒操肌前後嘅「進化」過程，見佢由1舊大肚腩練到變成6舊腹肌，非常勵志！

佢仲公開操肌血淚史：「話說從小到大都是一名胖子，這一兩年雖說完全瘦下來了，但是肚腩一直陪伴着我。知道拍游水要像運動員，起碼不能有肚腩，從無到有，從一大舊肚腩到6塊腹肌，決斷不靠任何人任何教練，只想靠自己的堅持做好這件事。那是多少個跑健身房的日子，那半年不管多晚多累凌晨都跑健身房，基本一星期七天有空檔就去，已經是我第二個家。飲食自律戒口，有時間就做運動，別人在吃消夜重口味，我吃的都是雞胸雞蛋菜，從來沒給自己藉口，因為決定了就去做，盡全力去做，成果出來自己才不會後悔。答應了就拚命去做好，從把自己變大隻變厚，當過程中因爲太大隻，所以我又再慢慢收乾自己，才有現在的成果。」