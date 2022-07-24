Victoria對老公碧咸「引蟲出洞」言論惹遐想　兒子急叫刪文

「碧咸嫂」Victoria日前於社交網站公開老公碧咸（David Beckham）穿睡褲跳霹靂舞的片段，並留言說：「經過25年（結婚周年）後，碧咸終於騷畀我睇佢條蟲。」雖然Victoria意指是碧咸的「蜈蚣彈」 舞姿，但卻惹來大批網民遐想。

有網民留言：「我想像到你之前已見過至少4次...」另有網民搞笑留言：「乜你唔係有4名仔女咩？？？」而第2仔羅密歐（Romeo Beckham）亦加入「戰團」留言回應：「哈哈哈哈哈哈阿媽，你必須要改個標題留言。」

另方面，有傳Victoria與新袍即大仔布魯克林（Brooklyn）的影星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）不和，因為有人觀察到雙方在社交網近兩個月已冇再在彼此的發文畀Like。有指今年4月大仔的婚禮是「導火線」，據指婚禮當天，碧咸一家不是坐在主家席，不獲襯家尊重。而布魯克林最近亦與外父較親近，與自己的家人反而疏遠。「婆媳不和」報道上載後不久，妮歌娜即在社交網公開限時動態，大晒老公身上紋上「Peltz」（妮歌娜姓氏）的紋身。並指此舉是向「奶奶」Victoria示威！不過又有熟悉碧咸家的消息人士出面闢謠，指碧咸夫婦最近才剛跟兒子和新抱四人共晉晚餐，彼此關係仍密切，根本就無不和。