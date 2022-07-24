鄧紫棋分享與小鮮肉頭貼頭合照　疑公開戀情

「小巨肺」G.E.M.（鄧紫棋）去年底爆出與造型師男友Mark分手後，雖然她沒有作任回應，但從此兩人在社交網再沒任何交雜，似成「陌路人」，日前G.E.M.在社交網發長文，又上載與小鮮肉頭貼頭合照，引起粉絲注意，有人追問她是否有新戀情，但她寫道：「在線求問跟理工男該如何交流？」還表示這次是他們第一次合照，似乎暗示兩人唔多熟落。

她續寫：「上次在酒吧初次見面，我發現我們剛好都喜歡看星。我就告訴他我覺得月球只圍繞地球轉動，很浪漫。他卻說月球正在以每年三點八公分的速度遠離地球。但是我還是覺得浪漫，地球明知道月球要走，還是用盡全力挽留它，這樣不就很浪漫嗎？結果他說他覺得浪漫的是，幾千年來人類望着遙遠又虛無縹緲的星空，居然能一直去探索它，理解它，這種鍥而不捨，是浪漫的，我就覺得他好理性喔。」

G.E.M.似在說故事，並非跟男生談情說愛，有指她只不過是宣傳其新歌《啟示錄》，日前宣布跟華納中國合作推出新專輯的她，透露過會以連續劇形式呈現專輯每一首歌，14首新歌，每首歌都有一個獨立MV，而她在長文最後留言寫上歌名《啟示錄》，其實該小鮮肉只不過是MV中男主角26歲內地演員孫晨竣而已，只是大家想多了。