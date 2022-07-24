跳得又Talk得　AI機械人智啱小朋友？

eye AI互動機械人服務計劃包含7條Now之選頻道、eye fit 運動應用程式及HKT 家居電話線服務，月費約HK$370，滿24個月約機械人便屬於用戶。(互聯網)

機械人是科技發展大趨勢，Elon Musk便預告將於今年9月發表人形機械人「Optimus」，只不過想玩AI機械人其實唔使等咁耐，事關香港電訊剛剛發表了eye AI機械人，主打與小朋友進行互動及提升語言學習能力。

eye AI機械人具備人工智能，可辨識人臉及物件，並即時以兩文三語與用戶互動。同時它配備多個感應點，遍及頭、臉頰、手掌及身體，配合人體骨架偵測技術及各種歌舞曲，小朋友可與其進行體感遊戲，一齊載歌載舞。

語言學習方面，它識得講英語及普通話，並預載超過3,000本真人發聲的英語、普通話及廣東話電子書，以供學生學習。除此以外，它還配置STEM及編程學習內容，小朋友可建立指令並控制機械人做出不同的動作，從而建立解難能力、創造力及運算思維。它的另一個功能是家居通訊，家長外出時致電機械人，便能與家中子女語音或視像通話，亦可透過機械人的前置鏡頭視察家中狀況，出門在外自然倍加安心。

同場加映︰編程之選

Codey Rocky是一款可供編程的學習用智能機器人，適合六歲以上兒童操作，支持人臉識別、語音辨識等AI功能，並可通過程式設計設定移動路徑、切換表情及演奏音樂，讓孩子生動地掌握AI技術的邏輯和原理。