姚焯菲自爆為短片風波唔開心　唔識處理惟有喊

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）自網上有短片流出後首度公開露面，今日（24日）出席網球活動，現場所見，Chantel心情不俗，還不時與大批到場支持的粉絲揮手，不過穿上熱褲的她也難抵35度高溫，雙腿曬到紅卜卜，頻頻以紙巾抹汗，又出動風扇散熱。

剛與家人到新西蘭度假返港，Chantel透露於當地逗留了兩星期見到羊及彩虹很開心，故也把握機會留倩影，問到是否順道為海外升學睇學校？她說：「仲同屋企人商量緊，未決定，但同合約冇關，純粹為將來發展做大前提。（你鍾意外國學校環境？）外國的確比較舒服，冇咁大壓力，學校仲大過我依家嗰間。（唔係旅行散心？）唔係，呢個旅行Plan咗好耐啦！」

提到早前有短片流出，Chantel不諱言起初真的不開心，因根本不懂處理，幸經理人從旁開解，問到可有為事件哭？她說：「都有眼淚，但又冇嚎哭嗰種，不過我依家OK嘅。」合照中的男子是否男朋友？事發後可有與對方溝通？Chantel只表示：「其實都係一班朋友，片嘅事就交由交由公司處理，我會經一事長一智。（爸爸以『全球知名歌手』形容你引起網民熱話！）我唔清楚，所以不作評論。」

對於有指「聲夢四小花」將於9月底開騷，Chantel指不知情，但也會期待，因與隊友已有一段時間沒有見面：「尋日綵排有見到面，有買啲零食手信畀佢哋，同埋發現Gigi高咗好多呀！」