孫燕姿麻雀造型生日蛋糕搶Fo　粉絲祝大殺四方

新加坡天后孫燕姿慶祝44歲生日，在社交網上載多張慶生相，由於背景、衣着、友人及生日糕不同，其荷蘭籍老公納迪姆和兩個孩子也罕見出鏡，故粉絲猜測她應出席了馬拉松式的生日會，生日有眾多朋友愛錫，難怪張張相也笑逐顏開。

其中有粉絲被她和老公合照相中，出現的麻雀造型生日蛋糕所吸引，在留言區祝她食過蛋糕後，打麻雀大殺四方。而同是新加坡歌手的林俊傑（JJ）也在留言祝她：「生日快樂！」兩人友情深厚，孫燕姿每年生日，JJ必定送上祝福句。同時，粉絲為她的新歌《擒光》宣傳：「建議大家去聽一下，這首歌是孫燕姿為某款手游寫的推廣曲，還是非常好聽的，也非常有孫燕姿的風格。」

至於收到滿滿祝福的壽星女，用英文發文致謝詞，指身邊都是甜美和美麗的人，即使覺得自己很醜，像個「穴居女人」一樣躲在家裏，但有了周圍這些人，感受到了被愛和特別。又感嘆自己老了，有時候覺得變老是一件很糟糕的事情，但只有這樣，她才能認識很多不顧一切陪在她身邊的人。她續說不管脾氣有多壞，朋友和家人都會愛她，覺得這就是最大的成就，有他們這些人，生活每天都會充滿驚喜。