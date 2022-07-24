白色強人II︱郭晉安記對白能力驚人　胡定欣發揮攝影天分

藝人郭晉安（安仔）、陳豪、馬國明主演無綫劇《白色強人II》明晚（25日）於TVB播出，郭晉安於戲中經常要講出大量對白及艱辛專業名詞，但他都演得頭頭是道，獲劇組大讚他記對白能力驚人，令他們預先準備好的「貓紙」零用武之地！問到視帝安仔記對白的心得，他說：「只有四個字『死背爛背』，因為有好多專業名詞，同平時講嘢唔同，所以一定要背到好熟，我會預先一個月前不停喺揸車時將啲對白一頁一頁咁反覆背熟佢，要背到好純熟，觀眾睇落唔會覺得有瑕疵。」

至於兩位新加入該劇組之演員亦為「強人」團隊帶來不少衝擊，並分別擔任「搞笑」及「攝影」擔當。先說陳豪，在鏡頭前處理醫療個案時，雖一臉嚴肅緊張，但鏡頭背後卻相當調皮，其中一場微創手術戲，陳豪便拿着胃鏡玩個不亦樂乎，除了騷擾同場的李君妍外，更拿來自拍扮鬼臉，效果搞笑又驚嚇。今次亦是陳豪繼2005年《妙手仁心II》後，相隔17年再披醫生袍，相信劇迷必然相當期待。

在劇中飾演野心勃勃腫瘤科主管醫生葉晴的胡定欣，鏡頭前嚴肅剛強，私下同樣十分活潑，更不時趁著拍攝空檔發揮攝影天分，在片場左穿右插影靚相，獲郭晉安大讚水準達「參展」級數。