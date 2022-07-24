最新消息︱張敬軒奪男歌手大獎　成密切接觸者缺席金曲頒獎禮

由無綫和港台破天荒合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》今晚（24日）舉行，歌王終於揭盅。一如東網所料，軒仔擊敗胡鴻鈞、林家謙等勁敵，勇奪男歌手大獎，但未見他現身接受獎項，更突然傳出他缺席消息，令一心支持軒仔的粉絲們相當失望。軒仔透過視像跟主持對談得獎感受，他表示：「好開心，得到咁大嘅認可，多謝各位評審嘅認可，依家真係百感交集，因為未試過用咁嘅形式去頒獎禮，多謝歌迷同埋英皇公司...多謝香港電台、TVB對我嘅支持，好榮幸攞獎，好遺憾唔能夠親自嚟領獎，得獎好開心，亦希望大家身體健康。」

他臨時「甩底」全屬迫不得已，其他身邊人被確診新冠肺炎，而他則被列為緊密接觸者，為安全起見避席，而軒仔對上一次現身出席活動，是本月17日出席商場活動，同場歌手有黃妍及葉巧琳。

而軒仔早前完成紀念入行20年演唱會，創下疫情下開騷4大紀錄，人氣高企，憑實力及受歡迎程度，力壓一眾後起之秀成為歌王，絕對實至名歸。

張敬軒成贏家

《金曲獎》頒獎禮塵埃落定，張敬軒雖然冇到，但個人連攞3個大獎成為全晚的大贏家，成為女歌手大滿貫的鄭欣宜有2個獎，「聲夢」的炎明熹、姚焯菲各有2個獎，男新人曾比特及MC張天賦跟葉巧琳都有2個獎落袋，Gin Lee跟張學友合唱的《日出時讓街燈安睡》奪得「全球華人至尊金曲獎」。

成功衝破界限的人氣男團MIRROR，除了以《Boss》奪得「最佳合唱歌曲獎」，也憑《One And All》得到「最佳中文唱片獎」，至於隊員呂爵安（Edan）力壓其人氣隊友姜濤、Anson Lo等，憑《E先生連環不幸事件》打入十大奪金曲獎。

今晚另一個焦點，當年曾與無綫因版稅鬧翻的華納唱片，雖跟無綫已和好，但全體歌手都「冇影」，連奪得金曲獎的衛蘭、攞得男新人銀獎MC張天賦和「年度最佳進步獎」銀獎的洪嘉豪都缺席。

葉巧琳奪「最佳中文唱片獎」與「年度最佳進步獎」兩獎，可是卻缺席頒獎禮，由於她於本月17號曾和密切接觸者敬軒齊出席商場活動，故被傳她亦告中招，但其唱片公司表示：「唔係中招，佢只係身體不適啫。」