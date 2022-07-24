Pinball聯想　興奮到彈起！

男人老狗鍾意對住部機器啪啪啪？千祈咪心邪，可能佢喺度玩緊彈珠機啫。之不過彈珠遊戲（Pinball）確係可以同情色活動扯上關係，又難怪大家會諗埋一邊！

Pocket Pinball 隔袋自娛

自娛嘅本質同食嘢一樣，都係滿足自己嘅生理需要，呢種行為無乜問題，但喺大庭廣眾下，隔住個褲袋嚟做，硬係覺得肉酸。情色俚語「Pocket Pinball」就係專指呢種猥褻行為，大家只需要諗吓喺褲袋玩彈珠，就會明白呢個俚語有幾形象化。講起男士胯下兩粒蛋蛋，通常都係一高一低，理由係男性胚胎喺母體發育期間，睪丸會逐漸從腹腔經腹股溝降至玉袋，過程中右蛋蛋比左蛋蛋下降得遲，先出現右高左低，當然，左高右低都係正常情況。

Pinball Wizard 難到手震

有冇發覺玩彈珠機嘅姿勢同一招性愛體位好相似？無錯！就係推車仔，而名為「Pinball Wizard」嘅交歡招式，正正係推車仔嘅高階版！玩法有啲似推車仔，分別在於女方唔係趴喺度，而係要做出拱橋動作，跪喺度嘅男士就要抱起女伴嘅大腿，等對方腳尖離地，再進行活塞動作。有性學家指出，「Pinball Wizard」係難度最被低估嘅體位之一，事關男女起初唔覺得費力，但維持超過10秒，就會感受到體能上嘅壓力，真係一啲都唔易玩㗎。

《My First Creampie #18》 打機誘惑

美國四仔片廠嘅想像力真係勁！試問鍾意玩彈珠機嘅索女又點會同曳曳扯上關係？呢套由Team Skeet喺2019年推出嘅《My First Creampie #18》，正好話畀大家知，乜嘢都有可能發生！影片由5個短篇故事組成，其中由Scarlett Mae孭飛嗰部分講述佢係一位玩彈珠機高手，但男友只係對佢趷高美臀打機嘅動作有「性」趣，於是趁佢專心打機嗰陣，從後進攻佢嘅蜜洞。雖然橋段有啲夾硬嚟，但對於追求視覺刺激嘅四仔迷嚟講，有索女又有肉搏演出，就已經夠晒啦。

同場加映：及川奈央彈珠店露出

講到彈珠台，日本AV界有唔少以柏青哥店為主題嘅作品，但通常係搵素人女優演出，所以呢套由VIR-TUAL喺2002年推出嘅《及川奈央的柏青哥店露出！》，被好多AV迷視為經典，事關女主角係人稱「紙巾殺手」嘅女神及川奈央。2000年以宇宙企劃專屬女優身份出道嘅佢，唔止喺日本擁有極高人氣，更紅遍東亞，所以喺2003年淡出AV界後，仍以藝能人身份活躍至今，係少數成功轉型嘅AV女優。