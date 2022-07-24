白色強人II︱陳豪空降明成北　考張曦雯定力

雲集3生3旦包括郭晉安、陳豪、馬國明、胡定欣、唐詩詠及張曦雯主演的無綫重頭劇《白色強人II》，將於明晚（25日）9時30分在翡翠台推出。這部醫療劇秉承上集的仁醫精神，還衝出香港將病人權益及特殊藥物名冊帶上國際舞台討論，加上院內的權鬥和眾醫生的感情生活作點綴，追看性十足，相信煲劇潮有望「重拾正軌」。

監製羅永賢坦言六位主角無論於角色及戲份上，都相當平均兼各有發揮，故拍攝時「爭風呷醋」的花邊新聞完全絕迹。今次主線與多個醫療個案共約120位演員參與拍攝，其中飾演病人的郭柏妍與陳豪之間的微妙關係，以及「前醫生」高鈞賢的悲慘遭遇，都張力十足。據悉，此劇早前於內地播放後話題不斷，尤其馬國明與唐詩詠的感情去到中段出現波折，引起網民熱話。羅永賢坦言拍攝上遇上憾事：「本來諗住拉隊去日內瓦拍攝，已經開始做research，疫情搞到我哋一拖再拖，最後都冇辦法成行，所以有幸開第3季嘅話，一定要成事。」

理性三角關係

身為「院長」的郭晉安（安仔）上季獲得張曦雯（Kelly）傾慕，發展到今季二人終將戀情公告天下，此時Kelly舊愛陳豪突然出現並加盟「明成北醫院」，然而這段「三角關係」相當理性，Kelly一心只向着安仔，又不時為他向陳豪求助，難得陳豪心無芥蒂樂於成全。Kelly說：「如果我個角色喺呢方面左搖右擺嘅話，相信都幾乞人憎，不過陳豪角色同本人一樣好有魅力，佢迷倒成間醫院嘅異性，甚至女病人。（拍攝期間有乜嘢最難忘？）今次有機會同安哥哥喺上海美景之下拍拖，同佢平日角色嘅冷酷形象大相逕庭，令人好感動。」

外灘落雪拍拖

安仔於第一輯時角色亦正亦邪，到了今輯卻全以爭取病人利益為首要理念，令觀眾更容易明白其外冷內熱的性格。對於向Kelly盡訴心中情，他笑說：「我哋嘅感情線昇華咗嘛，彼此好有信心，唔擔心有第三者。我哋仲有機會喺黃埔外灘落住雪拍拖，又喺附近嘅懷舊餐廳談情，都幾浪漫㗎！」

馬國明開刀緊要過談情

馬國明、唐詩詠及胡定欣於劇中同樣發展出一段三角關係，談到周旋兩女之間，馬國明說：「我覺得定欣扮演嘅葉晴雖然好欣賞唐明（馬國明飾），但絕對冇做啲破壞唐明同蘇怡（唐詩詠飾）關係嘅嘢，而當蘇怡為救人發生意外之後，唐明用盡一切去幫忙，兩個人一條心，感情好堅定。」

馬國明認為劇中醫院的權鬥、醫生為病人爭取權益的理想，都較感情線更令人動容：「其實拍醫療劇，我覺得手術室嘅戲最重要，因為拍得好可以為一眾演員建立專業形象，而觀眾追劇就更投入。」

定欣與舊愛馬國明再結劇緣，她大方表示：「識咗20年嘞，大家中間亦合作咗好多次，有一定嘅默契同了解。」入行20年的她坦言有事業焦慮，一度擔心還有甚麼可演，幸今次角色讓她再燃起心中那團火，演技獲監製肯定。

祝文君演技爆發 觀眾動容

除六位主角外，劇中其他角色亦相當搶鏡，例如甫開場時祝文君扮演罕有絕症病人，聲淚俱下令人動容，原來此個案是改編自真人真事。客串演出的高鈞賢曾於戰地發生意外，子彈留在頭腦內，最後影響生活、甚至性命，故事相當震撼。

另外，新婚的姜麗文與徐肇平扮演的醫生CP亦予人驚喜，事前他們主動向外科醫生朋友討教相關知識，態度十分認真。