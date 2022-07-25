【是日通勝】

農曆六月廿七

壬寅年 丁未月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：穿井、取魚、成服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：20、22、36、41

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：做任何事都要量力而為，逞強性格易惹麻煩。

金牛座：幸運指數排最尾，頭頭碰着黑，凡事要小心！

雙子座：人緣好有助帶旺財運，得了着數別待薄老友。

巨蟹座：心浮氣躁無助解決問題，凡事向好的方面想。

獅子座：愛情運稍遜，易因猶豫不決而錯失脫單良機。

處女座：理財投資存在一定風險，務要留意市場消息。

天秤座：事業運平平，回報跟預期有出入，勿太計較。

天蠍座：運氣非常好，事業與愛情都讓你稱心滿意。

人馬座：好好保護靈魂之窗，長時間玩手機易損視力。

山羊座：遇上麻煩不用怕，只要保持樂觀就能夠應付。

水瓶座：受惠於天時地利人和，宜努力向目標進發。

雙魚座：財運佳，收入穩定，沒有甚麼事情需要擔心。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 人緣旺

（跌）雞 犯小人

鼠：身心狀態差，工作易分心，出錯機會大。

牛：事業發展不乏機遇，最緊要是相信自己。

虎：頭腦靈活，應變力強，事業運一帆風順。

兔：面對壓力要冷靜，有耐性就能克服困難。

龍：身心疲憊，情緒不穩，易惹上口舌是非。

蛇：運勢旺盛，遇到甚麼事情都能應付自如。

馬：易發生危險，不宜外出，留在家最安全。

羊：社交運不錯，不妨請家人長輩吃頓大餐。

猴：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機啊！

雞：是日沖煞，生活不如意，易被小人干擾。

狗：財運不錯，有利做生意，易獲客戶支持。

豬：時來運到，趁勢加把勁，事業漸入佳境。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

大風吹倒梧桐樹，自有旁人說短長

當強大的風將梧桐樹吹倒之後，自然有旁人趕去討論那樹幹長度的短或長。

玄學風水是中華民族祖先們留下來的智慧，但有些人認為它並非精密科學，甚至是迷信，加上各門各派各施各法，亦有人自創自吹自擂，使得正確玄學風水蒙受誤解，受到管制。

單從「風」字，可從兩方面，按中醫理論，風為萬物之長，風高浪急、風起雲湧等都是不吉祥，反過來，風平浪靜、風調雨順、風和日麗代表百事順暢。至於「水」，水清如鏡、山青水秀代表美好，相反，割腳水、淋頭水、反弓水都是不吉之水。

怎樣選擇自己的風水屋？我的答案很簡單，如要真正選擇自己的風水屋，除非有研究玄學風水，單一問，亦只有單一回答，知命認命，看看自己有沒有運，有運自然選甚麼都中，往後細節再去處理。舉個例子，賭場看見那人旺去跟多少都有收穫。換言之，想找到好風水的房屋，首先要了解自己，配合宅命相配。人只要心誠，石頭可以開出花來。