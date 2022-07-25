揼百萬拓展版圖！蔚雨芯升呢做美容女王　

藝人蔚雨芯（Rainky）4年前開始經營美容產品和健康食品生意，今年她再投資7位數開醫學美容診所，擴展美容事業版圖！現年28歲、入行10年的Rainky已成功轉型做女企業家，自言是追夢者，每年都會定下一個目標向前衝，去年疫情嚴峻時，就決定要開醫美診所：「疫情差不多3年，影響各行各業，自己都唔理得咁多，女仔點都會出街扮靚。」

她指香港有很多專門為靚太而設的扮靚地方，而她身邊有不少90後女生，過往每年都會飛韓國：「有啲18歲就想減淡笑紋，之後就笑容多咗！」她與DJ樂宜私下相熟，對扮靚睇法一致，故一拍即合，誠邀對方擔任代言人。問到是否用盡全副身家投資？她笑說：「冇咁慘，我同拍檔一人一半，自己仲有其他投資，分散風險。」她認為女生要靠自己及學識愛錫自己，並大拋金句：「做別人嘅公主，不如做自己嘅女王！」

她貪靚背後付出了不少汗水，雖然近日忙於為無綫劇《靈戲逼人》開工，但仍每日較鬧鐘提早起床做運動，收身之餘亦力保「魔鬼胸」，認為任何女生都需要由20歲開始Keep Fit。她現已達成創業夢，心中仍有一個電影夢，演藝事業上尚欠一個代表作，故笑言下個夢想就是獲金像獎提名。

她向來身材弗爆，經常做運動Keep住火辣Body，呢日佢再以Bra Top套裝上陣做運動，仲紮上孖辮，少女味大爆發。而佢做完運動正飲水休息之際，就突然歌癮大發，即席拍片翻唱台灣女星楊丞琳嘅《左邊》，見佢雖然運動完冇耐，仲笑言：「氣都未抖順」，但依然中氣十足，高音甜低音準，完美駕馭歌曲，唔少網民都大讚好聽、拍得住原唱。其實蔚雨芯係歌手出身，不過已有4年冇再出歌，好多粉絲都希望佢可以重返樂壇！