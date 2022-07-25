楊紫新劇慘遭狠批　「女二」孟子義仙氣十足借機上位

「流量小花」楊紫的新作近日突然空降網上平台，惟被網民連番狠批，除狂轟故事老土、造型毫無仙氣外，她更被彈演技唔掂，「瞪眼式」演法與出名瞪得出色的Angelababy相比，甚至有過之而無不及！

內地女星楊紫向來是收視保證，早前她與小生肖戰「雙劍合璧」，為劇集《餘生，請多指教》帶來逾42億播放量，故網民對其新作《沉香如屑》非常期待，惟播出日期一直只聞樓梯響，至上周三卻突然空降網上平台，火速成為網民熱話，但由故事到女主角楊紫的表現，網民都唔多滿意，以致播放量麻麻。

《沉》劇是一部仙俠劇，講述楊紫飾演的小仙與成毅飾演的帝君的愛情故事，但劇情被嫌千篇一律，欠缺新意，楊紫的造型亦被揶揄毫無仙氣及濾鏡太重，反而「女二」孟子義的造型被讚靚得多，有網民更指她無論樣貌及身材都比楊紫搶鏡。

多次推演不果

童星出身的楊紫，演技一直是大眾熱話，今次更被彈面部僵硬，幾乎每集都出現「誇張式演法」，不時瞪大眼，與出名是「瞪眼王」的Baby有得揮，容易令觀眾出戲。

今次楊紫接拍《沉》劇可謂臨時拉夫，製作方本屬意景甜演出，惟後來對方推劇，劇本輾轉到了楊紫前經理人手上，當時楊紫尚欠公司一部片約，故雖曾多番拒絕，最終也要頂硬上，如今劇集負評如潮，相信她亦很無奈。

除主角被踩外，《沉》劇幕後亦爆醜聞，製片人的前妻在社交網指2人離婚前，丈夫已跟女星徐愷嚀有染，該女星亦有份演出《沉》劇，該角色本由另一女星演出，惟於開機前突然易角；前妻還指離婚不足10天，前夫已跟新歡同居。為免事情愈描愈黑，劇組下令台前幕後封嘴，主角楊紫與成毅也未有回應。