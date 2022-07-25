遭編劇發長文抹黑　宥勝忍無可忍要求道歉　

台灣型男宥勝主演的長篇劇集《機智校園生活》，自播出以來引起熱話，最近他宣布退出該劇拍攝，最後編劇以「賜死」方式結束，引發大批劇迷不滿。有網友發現該編劇於社交網發千字文，指稱「編劇團隊其實遭遇到的挫折很多」，先提到男主角辭演堅持一集都不肯多留，搞到團隊措手不及，又形容宥勝不顧全大局﹕「畢竟當初男主角曾經信誓旦旦的說要演到一千集呢！有新聞為證喔！」

至於選擇讓男主死掉，在於要讓女主角的感情線能夠重新發展，如果男主角「不死」就要變渣男﹕「我們實在無法拿未來的劇情去賭一個不知道願不願意回歸的男主角，所以只好忍痛這樣做。」沒想到昨日（24號）凌晨宥勝「現身」社交平台突然連珠炮發，明言要求編劇道歉，否則將採取法律途徑。

他表示起初接演該劇就清楚表明只會演出80集，然後將劇情「轉手」交給一眾年輕演員，此事他曾與非常多演員當面提及，但後來電視台卻與經紀公司「進行了合約上的文字遊戲」，電視台表明「其實是該演100集」，隨即引起他的不滿，但當時仍決定努力配合，只希望「每個月必須擁有更多假期陪伴家人」。

隨後宥勝3月底強烈要求立約，以50集為一單位續約，視乎狀況再往下續，但電視台卻不肯，開始拖延簽約，直到100集於5月播出後，依然企硬﹗宥勝續說﹕「電視台對我真的很好，但『迫我繼續演出』這樣的目標，實在與我人生規劃有太大的衝突，尤其是在我最愛的奶奶離世，並對人生產生巨大茫然的時刻…」最後他以「不簽約我就不出現在拍攝現場」來捍衞自己，意味正式退出前，已有足夠時間讓有關方面準備﹗

對於遭抹黑「臨時落跑、拋棄女主角及任性妄為」等罪名，宥勝認為是編劇團隊其中一位寫抨擊文求自保，隨後又𥤮然刪文，他寫道﹕「請問妳到底在做什麼？」、「妳自私低劣的行為，已經毀壞了我們大家極力支撐隱瞞的這一切！妳影響到了我的家人，宥勝的粉絲，以及毀滅了機智校園生活的所有觀眾！」故要求對方道歉﹕「再給妳最後一次機會，出來找我吃頓飯，合照一張，這件事就這樣過了。不然，我們就法院見。」