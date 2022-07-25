東方日報C1：張敬軒膺《香港金曲》歌王　無奈避席

無綫與港台聯手打造首個「金曲獎」頒獎禮意外「失手」，大贏家張敬軒因成密切接觸者，被迫臨時「甩底」。在內地爆紅的新世代歌手曾比特、炎明熹以大熱姿態成為男女新人王。曾與無綫鬧翻又和好的華納唱片，旗下的得獎歌手全體缺席，惹人熱議！

無綫和港台首度合辦《香港金曲頒獎典禮2021/ 2022》昨晚隆重舉行，共頒發35個獎項。被視為第一屆歷史性頒獎禮的男大贏家張敬軒，昨晚竟然缺席，令一心支持他的粉絲相當失望。雖然軒仔冇到，但他個人連奪3個大獎，以大熱姿態贏男歌手大獎，又憑《俏郎君》得金曲獎及以專輯《The Brightest Darkness》奪「最佳中文唱片獎」。據知，軒仔臨時「甩底」全屬身不由己，有指其身邊人確診新冠肺炎，礙於他成為密切接觸者，為安全起見無奈避席。軒仔在拍攝短片中亮相致歉：「其實今晚做足準備工夫嚟參加頒獎禮，可惜前日因為工作團隊裏面有工作人員感染新冠肺炎，我哋工作之餘仲有一齊飲食。」他透露搬到其studio，他展示其快測結果，顯示未有確診，他指疫情下要出席頒獎禮不容易，所以要把握當下，隨即高唱其得獎歌曲。

華納全體歌手缺席

為表公正，大會事先講明歌手不到都會照頒獎。昨晚確實有很多得獎歌手缺席，無疑令頒獎禮有點失色！甚至當年曾與無綫因版稅鬧翻的華納唱片，雖然現在已和好，但華納全體歌手離奇冇影，連得獎歌手衛蘭、張天賦和洪嘉豪都缺席。

身在內地忙於拍攝綜藝節目的曾比特（Mike）憑《我不如》奪金曲獎，他預先錄影獻唱《1984》及得獎感受片段，並答謝伯樂Eric Kowk。而樂隊Supper Moment奪「樂隊大獎」，亦因在內地開騷，透過視像分享得獎感受。至於「年度最佳進步獎」的金、銀得主葉巧琳及洪嘉豪都冇影。

全晚僅靠得獎女歌手大滿貫鄭欣宜及「人氣王」炎明熹（Gigi）撐場，Gigi眾望所歸奪女新人金獎，她開心得眼泛淚光，銀獎則由姚焯菲奪得，銅獎是張蔓姿。而Gigi的《真話的清高》更入打十大，一炮雙響得「香港金曲獎」，她致謝詞時情緒帶點激動，眼泛淚光，除將「香港電台」講錯為「香港電視台」外，又以「火星腔」講「然後又然後」多謝大會、唱片公司上下及一班聲夢歌手等陪她一齊追夢，不過她亦有特別為講錯主辦電台而道歉。

男新人金獎由曾比特力壓人氣爆燈的MIRROR成員Edan奪得，銀、銅獎分別是張天賦與ANSONBEAN。雖然Edan失落男新人獎，但他憑《E先生連環不幸事件》奪得金曲獎，連同MIRROR的《BOSS》獲頒「最佳合唱歌曲獎」及「最佳中文唱片獎」，總算衝破兩台界限。

似聲夢音樂會

頒獎禮被指屬另類，除了得獎歌手外，大會又安排歌手不停穿插表演，藉經典歌曲向樂壇前輩致敬，包括林奕匡、泳兒、ANSONBEAN與涂毓麟等，還有一大班「聲夢學員」鍾柔美、詹天文、何晉樂、潘靜文、文凱婷等，令人覺得似「聲夢」開小型音樂會。

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