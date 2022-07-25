惠僑英文中學　雙語科研並重 培育社會人才

【營業資訊】屹立於深水埗區逾五十年的惠僑英文中學，一直秉持「全人教育」的辦學宗旨，充分發揮直資學校運用資源的靈活性及優勢，致力發展雙語、跨學科學習能力，啟迪創造力及培養堅毅、承擔的美德，以應對多變的世界；此外，惠僑亦透過靈活多元的教學活動讓學生體驗學習的樂趣，並提供施展所學的平台與機會，確是莘莘學子升中的理想之選。

靈活語言教學 提升雙語能力

惠僑着重培訓學生的中英文能力，以主題式趣味教學策略，誘發學習動機，使語言學習變得更為有趣、深刻。例如每年以「閱讀經典」為主題舉辦中文周，透過攤位遊戲、師生粉墨登場拍攝趣味影片等向同學推廣閱讀；英語方面則設計活潑且多元化的活動，創造英語學習環境，提供平台讓學生表演英文歌曲、脫口秀、戲劇等，發揮所長。惠僑亦非常重視學生的中英文書寫能力，除每年出版文集提供展示才華的平台外，亦鼓勵學生參加各類比賽。最近，學生於中國中學生作文大賽（香港賽區）獲得「旭日之星」高中組銀獎和初中組銅獎，足見教學成果。

推行STEAM教育 培養變通能力

配合全球教育趨勢，惠僑致力培養學生的創新思維和探究精神，藉着科學、科技、工程、數學及藝術等的跨學科教育，增強學生綜合和應用跨學科知識與技能的能力。例如為學生提供人型機械人及機械臂等編程教學，打好知識及技術基礎，更鼓勵學生參與多項比賽，展示所學。多年來，惠僑學生在全港性及國際性比賽中屢創佳績，包括代表香港參加於美國舉辦的 「VEXIQ機器人世界錦標賽」、在「2021-2022深水埗區中小學機械人設計比賽」中的垃圾清理賽及循線避障賽分別榮獲冠軍和亞軍，並獲得機械人最佳設計獎。透過種種活動，學生不但能擴闊視野，吸取經驗，同時獲得更廣闊的舞台，展示才華，應用所學。

着重品德培養 建立正面人生

該校希望藉着團隊訓練，培養學生成為自信的新青年，更期望學生在各項社區活動中培養同理心，關注社群，實踐「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的關愛精神。因此，所有中一學生必須參與制服團隊，藉着步操、急救及野外求生訓練等活動，培養自律、自理能力；學生積極參與社區服務，接觸及了解社會不同階層的人士，在回饋社會的同時培育品格及提高公民意識。近年該校不少品學兼優的學生獲得「深水埗區傑出學生」優秀學生獎、「全港青少年進步獎」及獲得多個獎學金，足見學校在品德培育上的成就。

世界學堂計劃 拓展國際視野

自2000年始，惠僑推行「世界學堂」計劃，師生足迹踏遍神州大地，旅途中的所見所聞都讓師生驚嘆國家的繁榮昌盛及發展機遇；內地交流團讓兩地師生互相砥礪，在學習上精益求精。除了踏足神州大地外，惠僑師生足迹亦遍布英國、韓國、日本、馬來西亞、泰國及越南等國際都會。惠僑教育方針與世界接軌，從中拓展文化視野、學會包容不同文化、孕育大同心理，使學生能放眼世界，展望未來。

"Not only a school, but also a family with love"是惠僑多年來的辦學願景，校風淳樸，師生間彼此關愛的形象扎根深水埗區。展望將來，惠僑將帶領更多學子昂首闊步，邁向精彩的未來。

學校資料

電話：2777 6289

電郵：wkc@wkc.edu.hk