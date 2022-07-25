志偉拍戲唔想叨兒子光　任達華打高球醒神籌辦畫展

藝人任達華和曾志偉早前出席高爾夫球慈善賽，是任達華染疫康復後首度露面，精神爽利地打波，證明有波打他就精神百倍。他透露隔離期間每日畫畫打發時間，意外地畫出一個疫下作品，明年有望開畫展。而志偉替兒子曾國祥屢獲殊榮開心，不過拒絕父子檔拍戲，笑言不想因為兒子才有戲拍。

上周五（22日）「仁濟慈善高爾夫球賽」在粉嶺香港哥爾夫球會舉行，一眾明星藝人包括任達華、無綫總經理曾志偉、張頴康、李思雅、容天佑和李麗霞（黑妹）等，聯同仁濟醫院董事局成員出席。近日天氣酷熱，任達華鼓勵大家每天曬太陽和做運動，多出汗和多飲水，令身體更健康。提到早前確診新冠肺炎，他自行停工20多天隔離，由於名模太太琦琦和女兒Ella早在6月時已出發到歐洲放暑假，對他確診全不知情，他稱沒有向妻女透露半句是不想掃興：「佢哋玩得咁開心，我話自己感冒，唔想佢哋擔心。（琦琦知道後有冇心急返港？）知道時我都差唔多好番晒，由『2線』變番『1線』演員，人生就係咁！（Ella有冇怪爹哋冇講？）冇，我做個負責任男人，唔好將出面嘅問題帶返屋企。」現在他反過來擔心妻女在歐洲的安全。他又指自己症狀輕微，並冇喉嚨痛和頭痛，只有少許背痛和發燒了一日半，以中西藥調理很快便痊愈，亦沒有後遺症。

過往熱愛工作，已很久沒有放過長假的他，自我隔離期間遂畫畫自誤，創作出集傳統及科技結合的新派水墨畫作，由於他每日最少畫兩幅畫，造就了數十幅作品來，其畫作以眼睛和汗水為主題，名為《元》，並籌備於明年展出。

合作增見面機會

另外，提到早前曾國祥在金像獎頒獎禮上寸爆老竇曾志偉，志偉笑指兒子懂開他玩笑，還說：「去到人哋地方要畀面人哋，啱嘅，證明佢大個仔，識講嘢。（佢話冇遺傳你嘅高度？）佢係肥咗，高度唔知係咪後期加工啦！」曾國祥憑電影《少年的你》獲得《第39屆香港電影金像獎》的最佳導演，由於去年沒有實體頒獎禮，今年才上台補領獎，志偉也希望他的獎項陸續有來。問到父子是否有機會合作拍戲？志偉說：「以前佢細個好少同佢合作，希望佢憑自己功勞，唔想畀人覺得因為老竇先拍到部戲；依家我亦唔想同佢合作，唔想因為佢我先有機會拍戲，唔想叨佢光。不過平時同佢少見面，如果一齊拍戲可以見面都幾好。」

講到出爐金像男配角馮皓揚入讀無綫藝訓班引起網民熱議，志偉稱對方攞獎前已簽訓練班，相信他考慮周詳，認為電視台是一個學習和磨練的好地方，他說：「佢咁後生，覺得對佢嚟講係一個好選擇，我會同佢傾吓，睇吓佢點諗。」

向難度挑戰「一桿入洞」贏房車

是次慈善賽設有多個獎項，其中「一桿入洞」獎獎品是價值高達近70萬元的Audi電動房車，有份出席的仁濟總理楊國佳解釋要一桿入洞，對業餘球手來講機會率是12500分之一，微乎其微，故絕對是一個Good Luck，他說：「所以打出咗係要請全球會嘅人飲啤酒慶祝，我哋球手係會同保險公司買定呢個『祝捷』保險，睇吓運氣幾時嚟！」他覺得仁濟主席葉恭正贊助電動車的構思很好，因為喜歡打高球的人，都愛護自然環境。本身擁有香港粉嶺高爾夫球會會籍多年，但其實他較少來粉嶺，較多往深水灣遊艇會打波，他讚高球運動既可鍛煉身體，又能鍛煉大腦協調性及專注力，絕對是鬥智鬥力的好運動，笑言：「預防癡呆，非常好。」待天氣轉涼，他會多約朋友一起食飯、傾偈兼打波。