黃劍文參加《造星》呻壓力大要抖抖　自爆周慧敏鼓勵錄新歌

街頭表演歌手出身的黃劍文(Kimman)，2年前約滿ViuTV後，同年參加《全民造星3》，最終殺入10強一度人氣急升。近日為宣傳新歌《人間飄浮》在電台受訪時，相對於同屆戰友個個賽後乘勢出歌，他卻歎慢板足足2年，他說：「本該承接出歌的，但《造星》過程是頗折磨、壓力大以及很攰，很需要休息。現在我是獨立歌手，做歌亦需時間及儲錢。」自認沒野心、被動，原來最後因為教友兼好友周慧敏 (Vivian)鼓勵下才積極灌錄這首《人間飄浮》，他說：「其實這首歌都是Vivian鼓勵我才去做，因為她聽過國語版本，說這首歌好聽叫我去做，我這份人就是要畀人推動下才會有動力。」

破碎貧窮單親家庭成長的他，自細由外公外婆帶大，中三輟學後因教會學懂彈結他，23歲起便不斷游走中港台參加歌唱比賽，至09年參加許廷鏗那屆《超級巨聲》，他更飽歷了生母自殺的打擊，之後便決心放棄遊學1年半，以街頭表演為生兼養家。不過最終因機緣回港Busking，獲ViuTV《綠豆》一劇監製發掘主唱劇集主題曲，輾轉有機會出碟正式成為歌手。談及離開ViuTV又折返，他說：「不再續約，是想做自己想做的音樂。之後參賽，真的是因為疫情！哈！因為疫情來時，想到自己染疫可能會死，就想死前上大舞台唱吓歌。我真的這樣想！好純綷、無諗過入十強，去到幾遠就幾遠，起碼死之前有人見到我！」

黃劍文參加《造星3》時37歲，面對一大班10多歲競爭對手，甚至選99強時，要被師弟Anson Kong批評，他自知「高齡」，但一點也沒尷尬：「其實追夢這回事，我不怕被人取笑！還有那刻估計自己可能會死，為何不做一次自己想做的事？況且我仍然有音樂夢想！還有，當時我入行已一段時間，仍覺自己是白紙一張。而看過之前的《造星》，參賽者有很多東西學，會迫你去試去練，譬如跳舞，我知我跳得騎呢，我有自知之明，但過程我享受及開心，跳得唔好不等於我唔可以跳！」