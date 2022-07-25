觀塘福建中學在2022趣味科學比賽勇奪七獎項

【營業資訊】觀塘福建中學一向着重培養學生的創意思維、探究精神與解難能力，強調學生從日常生活出發，利用科學與科技，自己動手去解決生活中的各種難題，所以該校多年來均投放大量資源發展STEM教育。初中設有「STEM研習課」及「數學增進課程」，並建立一系列的創科實驗室，例如求真天地、STEM專用創科實驗室，為學生提供一個優良科研環境。

STEM教育為學生創造了許多參與不同類型的創科比賽的機會，令學生們有更多的學習體驗與經歷，從而增加他們對學習的興趣，提升他們的學習動機，培養出更積極良好的學習態度。

7月9日，該校科研學會的同學參加了由香港科學館及香港數理學會舉辦「2022趣味科學比賽—順流逆流」，學生需製作一自動機械裝置，以運載乒乓球上落樓梯。學生於四個項目的比賽都獲得佳績，得獎名單如下：

- 初中天宮組 (1E譚學禧)：榮獲最佳設計獎及二等獎

- 初中北斗組 (1E蔡桂熙)：榮獲最佳設計獎及一等獎

- 高中天宮組 (4E劉家軒)：榮獲三等獎

- 高中北斗組 (4E范竣喬、5E陳藍珠)：榮獲最佳設計圖獎及一等獎