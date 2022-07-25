孫慧雪帶囝囝賣旗自爆因冇姐姐要與老公輪班湊仔

藝人孫慧雪早前受「極品」姐姐挑機，終於都「分手」收場，這3個月來沒有姐姐的日子，她笑言辛苦到癲，不過早前她與老公帶同仔仔參加賣旗慈善籌款，在酷熱天氣下，企足幾小時，依然面不改容。她稱其實當日賣旗的地點距離屋企頗遠，兒子又要返學，她要孭着書包帶着兒子走在街上，十分輪盡，她說：「不過幾開心，本身做慈善幫人就係開心事，同仔仔一齊更開心，天氣咁熱，見到其他家庭小朋友都唔怕辛苦，好畀心機叫人買旗，自己都好感動，畀仔仔睇到幫人係好有意義既事。」

她透露下個月便有新姐姐幫手，感覺人生充滿希望，她稱這段時間，正在拍攝《美麗戰場》，故需要同老公輪流值班湊仔，而且兒子每個星期都有不少課外活動，包括跆拳道、打鼓、打籃球等，接送令她們疲於奔命，她說：「有時拍劇會03通告，搞到無覺好瞓，試過唔記得上課外活動，搞到阿仔缺席。不過仔仔就好開心，成日可以對住爸爸媽媽，好多親子溝通。」自言與老公已適應二對一的生活，家務已經可以應付。

另外，有份參與賣旗的還有藝人黃澤鋒與太太及囡囡小黃妃，小黃妃第一次賣旗，十分投入，黃太稱：「我話畀佢聽，今日佢好乖，證書係獎勵，佢就好開心。」