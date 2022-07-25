5年後再拍古裝劇　劉詩詩夥拍「OST之王」被批降呢

和楊冪及劉亦菲等被封為「內地四大花旦」的劉詩詩，自從2019年和老公吳奇隆喜獲麟兒後，一直未有再拍劇，令大批網民指其團隊辦事不力，未能為劉詩詩找得好劇本，宣傳力度也不足，比起楊冪及劉亦菲頓然失色。日前內地古裝劇《一念關山》宣布劉詩詩主演，男主角是網絡歌手出身的劉宇寧，預計下月中開鏡拍攝。

消息公布後令大批網民感到驚訝，因劉詩詩自2017年主演《醉玲瓏》後，事隔5年再出山拍古裝劇，但配她的男一竟非一線人氣男星，是檔次比她低、網絡歌手出身的劉宇寧，雖然近年劉宇寧近年人氣上升，但有網民認為製作方是刻意利用劉詩詩的名氣，來再谷劉宇寧上一線，更有網民直罵劉宇寧不配跟劉詩詩合作。

現年32歲的劉宇寧出道前是當廚師及侍應，曾在酒吧做駐場歌手，2014年組成樂隊摩登兄弟並擔任主唱，之後透過內地的直播平台翻唱歌曲而走紅，2018年才正式單飛出道。然而他有「OST之王」之稱，因曾為多部劇集包括《你是我的城池營壘》、《山河令》、《良辰美景好時光》等唱主題曲。直至前年他開始集中火力拍劇，去年他和趙露思在劇集《長歌行》組成的「皓嫣CP」廣受關注，今年在楊超越的內地劇《說英雄誰是英雄》中雖當男二，但表現突出，早前更和肖戰等男星被選為「十大身材比例最好男星」。