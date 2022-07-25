潮界新聯名　滿滿炸雞「魅」

KFC爺爺除了是專心做炸雞蛋撻的美食達人之外，還是時尚達人。近年不難見到他極力想突破自己，頻繁推出各類型時尚服飾，在潮流界別都有名堂。之前推出過香辣脆雞口味指甲油、美國限定炸雞味防曬霜，以及與Crocs推出炸雞鞋等，因形狀或氣味太相似，讓人想食多幾件炸雞補數。最近KFC推出的時尚系列減少炸雞形象，更加強調日常的時尚搭配，即使低調的人都可以將這些系列穿上身。

街頭風 x 香噴噴炸雞

意想不到KFC有一日會與街頭潮牌WIND AND SEA推出聯名服飾，今次合作以炸雞包裝的紅、黑、白三色作為系列主調，推出印有雙方品牌Logo的短袖衫、工裝襯衫、Hoddie以及一系列手袋、陶瓷杯及滑板等。與以往的聯乘系列不同，減少了像真化的炸雞視覺設計，只出現經典Colonel Sanders頭像以及設計的大Logo字樣，讓人一眼就認出是炸雞品牌的周邊服飾，炸雞忠粉別錯過！

同場加映：其他惹味聯名

除了以上的聯名系列，KFC在4月時也推出過一款Wrapuette腋下包。這款極具Y2K風格的手袋，正是為品牌當時推出的「Twister Wrap炸雞捲餅」而設計，大小尺寸剛好能放入一個Twister Wrap。加上採用高質意大利皮革製作，醒目的紅色外形搭配了KFC爺爺頭像和招牌Logo刺繡，以及專屬字樣金屬吊飾，所以一推出即備受注目。

另外，KFC近期亦再次攜手饒舌歌手Jack Harlow推出周邊商品，包括T恤、連帽衞衣及帽子等，除了有專屬套餐「Jack Harlow Meal」的圖案，更將炸雞爺爺Colonel Sanders頭像換上Jack本人的頭像，加入設計當中。此外，服飾上的「We Do Chicken Right.」標語亦彰顯了品牌對於雞肉的堅持，最愛食雞的你萬勿錯過這個惹味系列！