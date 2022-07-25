雲妮侯斯頓10周年死忌　《護花傾情》女主角被爆原屬麥當娜？！

今年是美國已故天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston）逝世10周年，亦是她銀幕處女作《護花傾情》（The Bodyguard）上映30周年紀念。是時候講下影片鮮為人知的二三事！

雲妮並非女主角首選，麥當娜衰乜被封殺？

其實早於70年代中已有電影公司想拍《護花傾情》，當時電影公司想找當時得令的天后戴安娜羅絲（Diana Ross）夥拍影壇巨星史提夫麥昆（Steve McQueen）任男女主角，但因題材敏感觸及「黑白戀」而拍唔成。而在雲妮被casting之前，多位紅歌星包括Pat Benatar、奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John）、麥當娜（Madonna）甚至是珍納積遜（Janet Jackson）等都被製作人考慮過，其中娜姐更為影片而試過鏡。但有指她因得罪影片的男主角兼監製奇雲高士拿（Kevin Costner）而最終被DQ！

咁到底娜姐犯咩事得罪奇雲？話說1991年，娜姐推出紀錄片《與麥當娜同床》（Madonna: Truth or Dare）片中有收錄她的演唱會以及幕後花絮。其中有一幕是她邀請大班名人包括奇雲到後台見面，奇雲形容她的演唱會很「優美」，但娜姐卻覺得對方的評價「唔啱聽」，當奇雲離開之後她即伸脷扮作想嘔吐的動作。後來奇雲亦承認自己因那次事件而感尷尬及少少受傷害。而多年後，奇雲帶女兒去睇娜姐演唱會。娜姐唱到第3首歌時，突然話要向在座的奇雲高士拿道歉。事後奇雲亦有談及那件事並指自己當時紅都面晒。從此二人冰釋前嫌！

雲妮拍攝期間懷孕不適，海報另有其人？

提起《護》，不得不提影片的經典海報！海報中奇雲飾演的保鑣在雨中抱起雲妮飾演的樂壇巨星，海報既神秘感又不失浪漫氣氛。不過奇雲2019年曾爆料指原來海報中他抱着的女性並非雲妮而是她的替身！因為雲妮因拍攝影片時懷孕而身體不適離開片場，於是身兼監製的他就決定用替身代她拍攝那場戲，他當時告訴替身要將面孔遮掩。結果，奇雲在芸芸劇照中用了那個鏡頭作為海報圖案。成就經典！海報經典到2017年被同樣以「保鑣」為題材的動作喜劇《保鑣救殺手》（The Hitman's Bodyguard）惡搞過，找來男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）抱起森姆積遜（Samuel L. Jackson）重演一次拍搞笑海報。

戴妃被爆曾答應拍《護花2》

由於《護花傾情》當年上映後贏盡口碑及票房，奇雲高士拿曾考慮過開拍續集，並邀請已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）接雲妮侯斯頓做女主角。據奇雲表示當年電影公司好喜歡搵戴妃演續集的主意，而他更親自搵戴妃傾合作，當時戴妃仲答應接拍！他說：「我只記得佢在電話中好親切問我問題，佢好有禮貌地問我：『我哋會唔會拍咀嘴戲？』佢當時有少少緊張，因為我覺得佢嘅生活好受監管。」