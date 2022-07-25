爆操女神︱楊梓菁親授修腰秘技　操弗Body夏天盡情晒

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，邀得一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授喺屋企都可以做嘅運動，繼「無綫咪神」陳婉衡、健美比賽常客黃榕，最新一輯請來被譽為「新一代打女」楊梓菁（Wiyona）一連4集，教觀眾做運動，操弗Body。

模特兒出身的楊梓菁（前名楊柳青）近年轉戰戲影視圈，在多部電影中展敏捷身手，在無綫劇集中《溏心風暴3》及《解決師》中則大騷性感完美體態，動靜皆宜，令人睇前一亮。楊梓菁除了演員，迷上健身運動的她更考獲健身教練牌照，亦曾開過私人健身室，故一直將生招牌靚身形保持靚靚，自然不時在社交網大騷完美Body。

首集楊梓菁將會教大家7招修腰、操練腹肌的簡單運動，在家只要一張瑜伽墊及一個kettelbelt戓水樽，跟住她逐個動作慢慢練習，就能夠好似她一樣擁有羨煞旁人的「黃蜂腰」。指導過不少學生加上自己實戰經驗，她給予健身貼士，除了負出體力，亦要靠腦力，做動作時要集中精神，注意呼吸，想像用腹部力量發力去完成動作，令到腹部有拉扯感覺，效果能達到會事半功倍效果。

場地：Prestige Fitness

服裝：Jamoire