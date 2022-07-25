MIRROR紅館騷今開鑼！MIRO盛大應援率先預熱

人氣男團MIRROR今晚（25日）於紅館開騷，「MIRO WE ARE」應援活動今日於尖沙咀一個商場展開，包括有12子人型展覽擺設讓鏡粉打卡、《MIRO Pop-up Store》售賣演唱會周邊產品，以及由粉絲參與佈置的《MIRO Zone》為偶像打氣。

12子粉絲應援佈置中，最有心思的要數包括王智德（Alton）的攤位，除了多個人型紙版擺設與氣球佈置，粉絲更上送一部氣球電單車，認真了解偶像喜好。邱傲然（Tiger）的攤位則以舞台為設計藍本，相當有氣勢。人氣最強的攤位非「人氣王」姜濤莫屬，粉絲將灘位變成「姜記冰室」，更有「姜濤」駐場餵粉絲食薯條，吸引不少粉絲打卡。而盧瀚霆（Anson Lo）的攤位布置雖然簡單，但單放上「教主」的巨型肖像，就足夠吸引「神徒」朝聖，粉絲Jacqueline指今日專程來打卡，再預約了另一日前來購買演唱會產品。

演唱會周邊產品10時開賣，粉絲紛紛到場購物，約有百人排隊，排頭位的阿橙指早上九時十五分到達排到頭位，他指是Anson Lo和Anson Kong的粉絲，會花費大約一千元購買手燈、帽和T-shirt，亦買得演唱會門票睇騷。