娛刺撈飯︱丁蟹加金田一　林利老婆七宗罪！

睇得娛樂新聞，個人梗係八卦㗎啦，最好個個藝人都好似佢咁，將啲家事擺晒上網，咁就日日都有花生食啦！林利同佢個台灣老婆Erin，最近呢兩個月瘋狂爆Seed，嗌交、打交、襲擊樣樣齊，前兩日先甫結婚簽紙相放閃之嘛，點知轉頭就話要離婚，喂，真係學羅家英話齋，好難捉摸呀！

前香港小虎隊成員，今年55歲嘅林利，2019年第二次結婚，對象係台灣人陳貞均（Erin），雙方年齡相差14歲。佢兩個好嘅時候就攬實放閃，唔好嘅時候就嘈到拆天，Erin曾經喺網上，大爆女星搞佢老公；又話林利呃飲呃食，冇搞婚禮又冇鑽戒，又冇性生活。林利仲話畀外母用刀襲擊添。之後兩個趁結婚周年甫簽紙相，不過兩日後Erin就話已經答應林利要求簽紙離婚。

如果作為花生友，梗係想睇到明星同另一半日日做大龍鳳啦，今日鴛鴦戲水，聽日就打交劈腿；但如果認真睇番件事，林利同老婆一直以嚟嘅相處，同埋有事發生之後，兩個人嘅處理手法，都應該可以畀到大家感情上嘅一啲啟示。

Erin雖然細林利14年，但都已經41歲，真係大個女咗好耐喇，正常嚟講已經係一個好成熟嘅女人，但佢嘅IQ同EQ，似乎都係追唔上個年齡。睇番兩年前，Erin喺網上指名道姓鬧爆台灣女星陳柏渝，公開話佢成日Send Message同相畀林利，聽到對方解釋只係想介紹工作畀佢老公，一樣照鬧冇面畀。

莫講話公眾人物，就算只係普通平凡人，應該都冇一個男人，會頂得順身邊嗰件咁樣做。兩公婆有問題，邊個啱邊個唔着都好，係唔係應該閂埋房門解決件事呢？睇表面證供，只係小問題咋喎，係唔係要抓爛塊面將家醜外傳先？已經唔計當時陳柏渝話保留法律追究權利喇，淨係計對林利嘅傷害，都已經夠死，個老婆係都要喺公海公審自己，幾好脾氣都人都癲啦。

睇番Erin個背景，原來佢一早係林利嘅粉絲，可以同偶像拍拖結婚，呢勻真係夢想成真。面對高高在上嘅偶像，Erin好可能因為咁而冇安全感，成日覺得會有人搶走老公兼有被害妄想症，咁一段關係又點會健康？好多女仔都睇宮廷劇睇到上晒腦，成日以為自己與敵同眠，如果個老婆日日偵探上身喊打喊殺，試問有邊個男人，會鍾意金田一加丁蟹混合體先？做女朋友難，做藝人嘅另一半就更難，唔夠成熟、唔夠自信、唔夠獨立，段感情都好難長久。

Erin另一個好大嘅問題，就係有飲酒嘅習慣。據林利所講，Erin平時好Nice，但一飲醉就變成另一個人，周時大吵大鬧，林利正式搬去台灣之後，已經因為嘈交，老公斷斷續續離家出走十次，本身幾好感情都假啦。

而Erin真係好大鋪上網癮，離譜到將嗌交片掟上網，全世界都聽住個老婆，指口篤鼻咁鬧自己呃飲呃食，仲要將冇性生活擺上檯，林利唔當場嘔血都已經算好嘢。林利解釋話，佢哋間屋的確係老婆出首期，但佢就負責供樓，所以對得住老婆有餘。都係嗰句啦，姑勿論林利係咪講真話，如果真係咁唔滿意個老公咯，咪三口六面拆掂佢囉，日日咁製造花生，有乜謂啫。

當然，一隻手掌係拍唔響嘅，問題絕對唔會淨係來自老婆，Erin就曾經話林利都係酒鬼，亦都好識喺網上扮弱者搏同情。究竟真相係點，淨係得佢兩公婆先最清楚，但睇番Erin好多表面行為都犯晒大忌。睇畢彼特嘅《七宗罪》，入面嘅罪包括傲慢、貪婪、色慾、嫉妒、暴食、憤怒同怠惰；Erin喺呢段婚姻入面，就嫉妒、貪婪、飲酒、憤怒、恐嚇、招搖、不成熟。我哋做女人嘅真係要引以為鑑，唔係個個男人，都可以好似林利咁忍咁耐㗎！